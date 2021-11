Nejlepší kapání do polévky a další chutné vychytávky našich moudrých babiček

„Polévka je grunt, maso je špunt," říkávaly naše babičky. Správná polévka by měla být nejen lahodná, ale měla by především zasytit. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem je použití tzv. zavářky. Jak polévku zahustit a jak vyrobit kapání?

Do klasické české kuchyně polévky neodmyslitelně patří. Zprvu byly považovány za jídlo chudých, díky tomu, že byly často jediným teplým jídlem dne. Nejčastěji se vařily polévky zeleninové, konkrétně ze zelí a mrkve. Později si lidé oblíbili i luštěninové nebo syrné polévky. Největšími favority ale byly různé variance na pivní polévku. „Na pivní polévky znali lidé více receptů než dnes. Jedli ji hlavně lidé nemocní, při rekonvalescenci a ženy po porodu. Říká se, že staročeská snídaně by byla bez piva a pivní polévky vůbec nemyslitelná," píše Eva Šebestová. Zajímavostí je, že ještě v 19. století nebylo vůbec běžné, aby se polévka zahušťovala jíškou.

Jíška, vložka, zavářka

Polévky lze zahušťovat různými způsoby. Krémové polévky, jako je například rajská nebo koprová polévka, se zahušťují nejčastěji jíškou. Ta se připravuje z tuku a mouky v poměru 1:1. Další možností, jak polévku zahustit, je použití tzv. vložek. To jsou potraviny a výrobky z nich, které se do pokrmu vkládají těsně před podáváním. Polévku však nesmí zchladit. Zavářkami se rozumí potraviny, jež se zavařují přímo do polévky. Podmínkou ale je, že by ji neměly zakalit.

Jště v 19. století nebylo vůbec běžné, aby se polévka zahušťovala jíškou.. Zdroj: Karpenkov Denis/Shutterstock.com

Jak zahustit polévku

Už vás nebaví přidávat do polévky pouze nudle? Inspirujte se českou tradiční kuchyní, která zavářkami a vložkami doslova oplývá.

Vložky

Chcete-li působit slavnostněji, zvolte zahuštění polévkovými vložkami. Ty se servírují v samostatné míse, jež se dává doprostřed stolu. Každý konzument si pak vložku nabere sám. Mezi vložky patří například zastřené vejce, noky, celestinské nudle nebo smažený chléb. Pokud chcete zkusit něco opravdu českého, připravte si vaječnou sedlinu nebo svítky.

Vaječná sedlina

Tato vložka se podává k jemným vývarům. K základnímu receptu můžete přidat také sýr, šunku, žampiony nebo hrášek. Na vaječnou sedlinu budete potřebovat 125 ml vychladlé polévky, mléka či smetany, 1 lžíci polohrubé mouky, 4 vejce, sůl, bylinky a máslo na vymazání hrnku. Ve studené tekutině rozkvedlejte vejce a pak ji přelijte do máslem vymazaného hrnečku. Ten vložte do vodní lázně a sedlinu vařte několik minut pod pokličkou. Nakrájejte a podávejte.

Svítky

Svítky se obecně podobají piškotům nebo třeným buchtám. Svůj název dostaly s největší pravděpodobností podle toho, že se jim při pečení stáčí okraje tak jako u svitku pergamenu. Žemlový svítek si připravíte pomocí 20 g másla, 2 vajec, 1 lžíce mléka, 1 žemle, bylinek, 30 g strouhanky a 10 g tuku. Žemli nakrájejte na kostičky a zalijte ji mlékem, kde byly rozkvedlány žloutky se solí a bylinkami. Přidejte rozpuštěný tuk a sníh ze dvou bílků. Těsto přelijte do vysypaného pekáčku a pečte dozlatova.

Zavářky

Zavářky skvěle chutnají ve vývarech nebo v luštěninových polévkách. Některé z nich totiž mohou ovlivnit výslednou chuť a dodat polévce luxusnější ráz. Mezi nejčastěji používané zavářky patří nudle, strouhání, kapání, noky a knedlíčky.

Masové noky nebo knedlíčky

Mezi nejznámější masové zavářky patří játrové knedlíčky, které z každé polévky udělají slavnostní jídlo. Aby chutnaly jako od babičky, použijte vepřová játra. Ta jsou chuťově výraznější než dostupnější játra drůbeží. Na knedlíčky budete potřebovat 100 g jater, 1 vejce, 200 g tuku, stroužek česneku, sůl, pepř a asi 100 g strouhanky. Játra očistěte a rozmixujte na kaši. Povolený tuk utřete s vejcem a promíchejte s játry, strouhankou a česnekem utřeným se solí a pepřem. Z hmoty vykrajujte lžičkou malé kousky. Ve vroucí polévce je vařte 5 minut. Měly by vyplavat na povrch.

Kapání

Obecně se kapání vyrábí z vejce, mléka, hladké mouky a soli. Těsto však můžete obohatit o různé koření nebo bylinky. Do polévky se kapání lije tak, aby se vytvořily nudličky připomínající žížalky. Docílíte toho pomocí struhadla, cedníku na halušky, vidličky, sáčku s dírkou nebo vařečky položené přes hrnec. Kapání si připravíte z 1 vejce, 1 lžíce mléka, 3-4 polévkových lžic polohrubé mouky a špetky soli. Všechny suroviny dejte do hrnečku a vymíchejte hladké těsto. To pak opatrně nalijte do polévky. Vařte cca 2 minuty.

