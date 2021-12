Bramborový salát Pohlreicha: Je docela obyčejný, skvělou chuť mu dodává drobnost

Věděli jste, že bramborovému salátu jako tradiční součásti štědrovečerního pokrmu není ani 100 let? Nenajdete ho ani v kuchařce slavné Magdaleny Dobromily Rettigové, protože se na vánočním stole začal hojně objevovat až ve 40. letech minulého století. Receptů existuje mnoho. Přečtěte si, jak ho dělá nejslavnější český kuchař Zdeněk Pohlreich.

Odkud se tedy vzala tradiční štědrovečerní příloha? Názory na jeho původ jsou různé, prý za ni vděčíme jednomu francouzskému kuchaři, který jej vařil ruské šlechtě, jiní tvrdí, že se na náš stůl rozšířil z Vídně. Ať je jeho původ jakýkoli, první oficiální stopu najdeme v Knize rozpočtů a kuchařských předpisů z roku 1924 Marie Janků Sandtnerové, kde se objevil recept na bramborový salát (bez majonézy) se smaženým kaprem. Obliba bramborového salátu stoupala během protektorátu, ingredience se totiž s různými obměnami daly dobře sehnat i v době nouze. Největší rozmach však přišel až po druhé světové válce. Majonéza se ale začala přidávat až později, to byla poměrně drahá záležitost, stejně tak uzenina. Co rodina, to vlastní recept, což platí dodnes. Někdo dává méně kořenové zeleniny, někdo přidává i zelí, někdo se majonéze zcela vyhýbá a nahrazuje ji jogurtem nebo zálivkou. Jaký recept je ten váš?

Bez majonézy



Pokud chcete letošní Vánoce zkusit lehčí bramborový salát, který by tolik nepotrápil vaše zažívání, máme pro vás dva skvělé tipy.

Dijonská hořčice dodá salátu pikantní chuť. Zdroj: Shutterstock

…s hořčicovou zálivkou

750 g brambor

nastrouhaná kůra a šťáva z 1 citronu

1 lžička dijonské hořčice

120 ml extrapanenského olivového leje

mořská sůl

špetka sušeného chilli

8 ks jarní cibulky

hrst nasekané petrželky



Brambory uvařte ve slupce doměkka, nechte zchladnout, oloupejte a nakrájejte na větší kousky. Šťávu a kůru z citronou prošlehejte s hořčicí a pomalu přimíchávejte olej. Zálivku promíchejte s bramborami, dle chuti osolte a okořeňte chilli a pak zlehka vmíchejte nakrájenou jarní cibulku a petrželku.

Vídeňský bramborový salát se připravuje z brambor nakrájených na plátky. Zdroj: Shutterstock

…s vývarem podle vídeňských kuchařek

750 g brambor

1 červená cibule

lžička octu

slunečnicový olej

250 ml hovězího vývaru

2 natvrdo uvařená vejce

pepř a sůl



Brambory uvařte ve slupce, nechte zchladnout, oloupejte a nakrájejte na plátky. Vložte je do vyhřáté mísy, přidejte cibuli nakrájenou na jemná kolečka. Zalijte octem a olejem dle chuti. Na závěr přidávejte horký vývar, aby se tekutina do brambor vsákla. Přideje uvařená vejce nakrájená na plátky, pepř a sůl dle chuti. Dobře promíchejte. Můžete ozdobit na kousky nakrájeným řapíkatým celerem.

Mražený hrášek je do salátu lepší než nakládaný. Zdroj: Shutterstock

Smažený kapr s bramborovým salátem podle Zdeňka Pohlreicha

Co budete potřebovat

Na salát:

brambory

mrkev

kořen petržele

celer

kyselé okurky

mražený hrášek

šalotka

vejce

dijonská hořčice

majonéza

zakysaná smetana

sůl

pepř



Na smaženého kapra:

filety kapra

citronová šťáva

hladká mouka

vejce

strouhanka

rostlinný olej

sádlo

sůl a pepř



Brambory vařte s mrkví, petrželí, celerovou bulvou a vejci. Uvařené brambory oloupejte, nakrájejte na kostičky. Zeleninu také nakrájejte na kostičky včetně kyselých okurek a vše v míse smíchejte. Přidejte hrášek, najemno nasekanou šalotku, dochuťte hořčicí, krom majonézy přidejte i zakysanou smetanou. Dosáhnete daleko jemnější a vyváženější chuti. Tento drobný detail udělá s salátem skutečně hodně. Osolte a opepřete dle chuti. Na závěr přidejte na kostičky nakrájená uvařená vejce.



Filety kapra osolte, opepřete a nechte odležet v lednici pokapané citronovou šťávou. Pak je obalte v trojobalu a smažte v rozpáleném oleji se sádlem.

