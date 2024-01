Kapří hranolky mohou být zajímavým zpestřením vaší kuchyně. Zvláště ty podle Kuby z Mastechefa. Recept vychází z tradičního postupu na klasické hranolky, ale s kapřím twistem. Tato chuťová kombinace nabízí nejen jedinečný gastronomický zážitek, ale také možnost využít kapra trochu netradičně.

Většina lidí si kapra spojuje především s vánočními svátky, kvůli jeho výrazným kostem se mu mnozí v běžném stravování vyhýbají. Je to opravdová škoda, protože se tím ochuzují o potenciální chuťový zážitek, který kapr může nabídnout. Patří totiž mezi nejchutnější ryby.

Kapr je ovšem nejen chutnou rybou, ale také zdravou volbou pro váš jídelníček. Obsahuje slušné množství omega-3 mastných kyselin, které jsou prospěšné pro srdce a cévy. Dále je bohatý na bílkoviny, vitamíny D a B12 a minerály jako selen a fosfor, které podporují celkové zdraví.

Na přípravu kapřích hranolek podle pana Cuketky se můžete podívat na videu z jeho kanálu na Youtube.

Nejdřív kaprovi dopřejte koupel v marinádě

Pro přípravu kapřích hranolků podle Kuby z Masterchefa budeme potřebovat malého kapra o váze přibližně 2 kg. "Nejprve je třeba řádně prořezat kapří filety, ideálně po dvou milimetrech, aby se ypsilonkové kosti během smažení perfektně rozpustily a vy jste se jimi v jídle nemuseli nijak zabývat," prozradil Kuba fintu, jak se vyhnout nepříjemnému vybírání kostí z úst. Kousky kapra poté naložíme do nádoby a okořeníme lžičkou sladké papriky, lžičkou uzené papriky, 1/2 lžičky chilli, lžičkou kmínu, 2-3 stroužky česneku a trochou oleje. Pro zvýraznění chuti přidáme šťávu z půlky citronu a necháme marinovat.

Mezitím se věnujeme přípravě zelného salátu, který bude skvělým doplňkem k hranolkům. Klasické zelí povaříme 2-3 minuty ve vodě se solí a octem. Poté zelí nakrájíme na tenké proužky a ty lehce opečeme. Zelí pak necháme chvíli zchladnout. Následně přidáme sůl, pepř, trochu cukru, citronovou šťávu, zakysanou smetanu, a nakrájený kopr. Všechno promícháme.

Hranolky skvěle doplní koprová majonéza

Při čekání na marinaci kapra si nachystáme koprovou majonézu. Budeme potřebovat majonézu, kopr, hořčici Dijon, citron, cukr moučku, sůl a pepř. Kombinací těchto ingrediencí vytvoříme osvěžující omáčku, která skvěle doplní chuťový zážitek.

Smažení hranolek začneme rozehřátím oleje. Kapří kousky obalíme v obalovací směsi z hladké mouky, do které přidáme sušený česnek, papriku a pepř. Opatrně je vložíme do rozpáleného oleje. „ Pokud hranolky vložíte do studeného oleje, nebudou křupavé,“ upozornil Kuba pro iReceptář.cz. Smažíme je dozlatova, což zajistí křupavou texturu.

Hotové hranolky podáváme s připraveným zelným salátem a koprovou majonézou. Tímto jednoduchým a přesto originálním způsobem můžete využít kapra v kuchyni a přinést na stůl nový, lahodný pokrm pro celou rodinu.

