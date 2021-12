Jak správně očistit kapří hlavu a udělat z ní geniální polévku podle Pohlreicha

Zajímá vás, jak uvařit tu nejlepší rybí polévku z vánočního kapra? Vsaďte na recept od mistra gastronomie a inspirujte se! Máme pro vás bezva tip na kapří polévku podle Zdeňka Pohlreicha.

Rybí polévka z kapra patří k tradičním symbolům českých Vánoc. Štědrovečerní večeři si bez ní mnozí neumí ani představit. V některých rodinách je tato slavnostní polévka dokonce základem celé večeře. Nejčastěji se podává zahuštěná jíškou, s mlíčím a jikrami, ovoněná muškátovým květem a s dokřupava opečenou houstičkou nakrájenou na kostičky.

Trocha historie

Tradice podávání rybích dobrot na Vánoce je známa již od středověku. Ryby se jedly téměř odpradávna jako typické postní jídlo. Ovšem po zničení mnoha rybníků v době třicetileté války se kapr stal poměrně vzácným a jedl se jen v krajích, kde tradice rybníkářství přetrvala, jedním z nich bylo Třeboňsko.

Držte se českých tradic a uvařte si tu nejlepší vánoční rybí polévku z kapra. Zdroj: profimedia.cz

Na Štědrý den si už tehdy pochutnávali na rybí polévce. Jako druhý chod v té době nenásledoval jako v současnosti smažený kapr s bramborovým salátem, ale i kapr na černo s ovocnou omáčkou a knedlíkem. Podle knihy Lidové Vánoce v Polabí byl v jiných krajích ovšem kapr až do počátku 20. století vzácností. Mohli si ho tehdy dopřát jen měšťanské rodiny. Proto se v lidové kuchyni často nahrazoval polévkou houbovou, kyselem nebo luštěninovou.

Polévka je grunt

Držte se českých tradic a uvařte si tu nejlepší vánoční rybí polévku z kapra. Vaše chuťové buňky budou opravdu jásat! Nejste si jisti, jak se tento pokrm správně připravuje? Máme pro vás zaručený a osvědčený recept od profesionála.

Kapří polévka podle Zdeňka Pohlreicha

Co budete potřebovat:

400 g kapřího masa

100 g jiker

5 ks nového koření

2 ks bobkového listu

1 mrkev

1 cibule

1 šalotka

0,5 ks celer

1 petržel

1 špetka muškátového oříšku

3 lžíce hladké mouky

1 rohlík

1 lžíce másla

Kuchyňská sůl

Mletý pepř

Pojďte na to

Do předem připraveného kastrolu vložte rybí skelety, hlavy a všechny odřezky. Z hlav určitě vyndejte žábry, jinak byste měli polévku hořkou. Přidejte pár kuliček černého pepře a nového koření, bobkový list, mrkev, cibuli, celer a kořen petržele. Poté vše zalijte studenou vodou a osolte. Ve chvíli, kdy se polévka začne vařit, seberte pěnu a 20 minut ji nechte pomalu vařit na mírném ohni. Poté vývar přeceďte.

Nastrouhejte čerstvou mrkev a kousek kořene petržele a přihoďte do hrnce. Zdroj: profimedia.cz

Na kousku másla orestujte najemno nasekanou šalotku. Nastrouhejte čerstvou mrkev a kousek kořene petržele a přihoďte do hrnce. V tuto chvíli už se budou vaší kuchyní linout vůně, které vás doslova omámí a naladí vaše chuťové buňky k totálnímu apetitu. Orestujte a zasypte tak dvěma lžícemi hladké mouky a vyčarujte obyčejnou jíšku. Následně zalijte čirým rybím vývarem, promíchejte a ochuťte špetkou muškátového oříšku, aby vše dostalo ten správný říz. Do polévky přidejte jikry nebo mlíčí a nechte tak pět minut povařit. Mezitím oberte z hlavy uvařené maso a dejte ho do hrnce.

Z rohlíku nakrájejte kostičky, vložtte je do pekáče a nechte v troubě pomalu péct na 140 °C dozlatova, sem tam je promíchejte. Před servírováním krutonky vložte do pánve a na kousku másla orestujte. A co teď? Servírujte a užijte si báječný požitek při konzumaci té nejlepší rybí polévky z kapra!

