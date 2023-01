Kapustová cmunda ze 100 leté úsporné kuchařky: Mnohem chutnější než bramborák

Chcete se najíst dosyta a levně? Co takhle zkusit kapustovou specialitu, kterou vařívaly už naše babičky?

Dřív se vařívalo poměrně zdravě, úsporně a možná i trochu stereotypně. Nicméně byl to jeden ze způsobů, jak se najíst za pár korun. Od pondělka do pátku se vařívaly polévky. Dělávaly se z toho, co bylo doma. Nejčastěji z brambor, krupice, luštěnin, sušených hub, bylinek či zeleniny. Na Moravě si nejčastěji pochutnávali na zelňačce, Jihočeši zase nedali dopustit na kulajdu a v Krkonoších na krnokošské kyselo. Aby polévka zasytila, jedl se k ní žitný chléb.

Oblíbená bývala i jídla z jednoho hrnce, jako třeba šunkofleky nebo lepenice, ale taky knedlík s vajíčkem, nudle s mákem nebo ovocné knedlíky.

Před sto lety byly doménou jídelníčku polévky. Zdroj: Profimedia

Maso jen o víkendu

Víkend byl gastronomicky pestřejší. Vařily se složitější a kaloricky vydatnější jídla. Hlavní roli hrálo maso (pokud bylo) nebo sladká jídla. Oblíbené byly i hutnější polévky, například zahuštěné kapáním, krupkami nebo fleky.

Češi byli také jako jeden z mála národů, kteří podlehli bílé mouce, která začala být populární na přelomu 19. a 20, století. Byla jemnější, chutnější a naše babičky z ní dokázaly upéct neuvěřitelně dobré zákusky. Mezi nejoblíbenější patřily koblihy, bábovky, buchty. Říká se, že naši předkové jedli skromněji než my a jejich průměrný příjem byl 2500 kcal. Inspirujte se tedy kuchařkami našich babiček, které vám ušetří peníze, ale i nějaké to kilo na váze.

Kapustové placky ze Zlaté úsporné kuchařky

My jsme pro vás vybrali syté kapustové placky ze Zlaté úsporné kuchařky Anuše Kejřové, která žila v letech 1874 – 1926. Placky jsou šťavnaté, chutné a zaženou i ten největší hlad.

Jak si je připravíte, se podívejte ve videu:

Kapustová cmunda z 1. republiky

Očištěnou kapustu rozdělte na čtvrtky. Dejte je do hrnce se slanou vařící vodou a vařte je maximálně deset minut. Zeleninu nechte okapat v cedníku nebo na ubrousku. Kapustu nakrájejte nadrobno a dejte ji stranou. Mezitím nakrájejte jeden straší rohlík na plátky, zalijte ho mlékem a nechte nabobtnat.

Na pánvi orestujte 1 menší nasekanou cibulku. Na prkénku nadrobno nakrájejte kousek slaniny. Špek přidejte do misky s nasekanou kapustou. Přihoďte ještě jedno vajíčko, namočený rohlík a osmaženou cibulku. Směs okořeňte drceným pepřem, novým kořením a solí. Těstíčko zahustěte takovým množstvím strouhanky, aby se z něj daly vymodelovat placky.

Vařenou kapustu nakrájejte nadrobno. Zdroj: Profimedia

Levné jídlo nebo pohoštění pro návštěvy

Hotové placičky obalte v hladké mouce a opečte na sádle. Hotové jídlo pokapejte rozpuštěným máslem, které mu dodá jemnost a šťavnatost. Karbanátky můžete servírovat jako vegetariánský oběd nebo večeři s vařeným bramborem a tatarkou. Výborné jsou i se zeleninovým salátem nebo jako chuťovka k pivu či vínu, což ocení třeba vaše návštěvy.

Kapustové karbanátky můžete servírovat i jako pohoštění návštěvám. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.youtube.com, www.jimejinak.cz