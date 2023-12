Znáte slovenské grilážky? Jsou to oplatky plněné karamelem s ořechy. U našich sousedů je to typické vánoční cukroví, které byste jistě měli také vyzkoušet.

Na Slovensku grilážky u nás griliášky

Slovenské grilážky u nás najdete pod názvem griliášky a jsou to oplatky plněné karamelem s ořechy, výjimečně i jinou náplní. Jejich příprava není těžká, jen je třeba správně a pomalu připravit karamel. Griliášky jsou tradiční na Slovensku, kde rozhodně patří mezi vánoční cukroví, stejně jako vanilkové rohlíčky nebo linecké drobné lepené cukroví.

Podívejte, jak krásně a svižně dokáže karamelové grilážky připravit autorka videoreceptu z YouTube kanálu LiViera Desserts paní Viera Ližičárová. Názorně vám ukáže celou přípravu, pak už vás při vlastním tvoření nic nepřekvapí a budete přesně vědět, jak má karamel na grilážky vypadat.

Kde koupit oplatky na griliášky?

Než se vrhnete na přípravu griliášek, budete si muset sehnat neplněné dortové oplatky, což není vždy rychlé ani snadné. Pokud je nenajdete v blízkém obchodě, můžete si je také objednat online.

Vyrábějí je nejen velcí producenti cukrovinek jako Sedita, ale také soukromníci, a proto si můžete vybrat mezi klasickými obdélníkovými plátky s drobnými či většími vyraženými čtverečky nebo naopak kulaté jako na lázeňské oplatky. Na přípravu tohoto množství vám bude stačit jedno balení neplněných oplatek, které nejčastěji obsahuje osm kusů.

Co se týče plnění, griliášky mohou mít několik vrstev náplně, ale také jen jednu. To vypadá pěkně především, když je vrstva oplatku vyšší a s velkými čtverečky. Oplatky patrně nezvládnete naplnit úplně do krajů, proto ostrým rovným nožem napřed seřízněte méně dokonalé kraje plněných oplatek a zbytek nakrájejte na úhledné hranolky, kostky nebo trojúhelníčky.

Oplatky můžete také celé nebo do půlky máčet v čokoládě dle vašeho výběru, což jim dodá nejen na chuti, ale i na reprezentativním vzhledu. Vylepšit je můžete čokoládovou vločkou jako na obrázku.



Tajemství griliášek spočívá v karamelu

Do hrnce nasypte 200 g cukru a pomalu jej začněte zahřívat nejlépe v dobrém nepřilnavém hrnci nebo s dvojím dnem a čekejte, až začne karamelizovat a zcela se rozpustí.

Stejně jako upozorňuje paní Viera ve videopříspěvku. Příprava náplně není náročná, ale obrňte se trpělivostí. Pomalé rozpouštění cukru a přidávání ostatních ingrediencí pomalu po částech se rozhodně vyplácí.

Po kouscích přidejte čtvrtku másla čili 250 g, a pak také po troškách 397 g sladkého kondenzovaného mléka, až se hmota úplně spojí a má krásnou barvu karamelu. Neměla by se připalovat ani na stranách hrnce, proto poctivě míchejte a pracujte s malým žárem.

Do karamelové směsi předejte 250 g nasekaných vlašských ořechů. Pokud chcete hodně vrstev, snažte se ořechy v mlýnku posekat co nejjemněji. Lépe vám to půjde, když je napřed zmrazíte, ale studené je do karamelu určitě nedávejte. Ořechy mohou být i hrubší, ale pak bude vrstva náplně poměrně vysoká.

Na každý jeden plátek oplatku použijte alespoň čtyři lžíce náplně. Rozetřete ji co nejvíce do krajů a až budete mít všechny vrstvy na sebe nalepené, nezapomeňte griliášky zatížit prkénkem, táckem nebo jinou rovnou plochou.

Pak už stačí počkat, než cukroví zatuhne, nakrájet jej na stejnoměrné kousky, které pak můžete, ale nemusíte máčet či jinak zdobit.

