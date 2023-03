Babičky uměly fantastické karbanátky! Nikdo nepozná, že nejsou z masa

Naše babičky byly šetrné a uměly šikovně zpracovat i zbytky jídel. Dokázaly si jednoduše poradit i se zbytkem čočky. Využívaly čočku hned na několik způsobů. Připravovaly z ní například karbanátky. Přestože jsou bez masa, chutnají fantasticky!

Nevíte si rady, co se zbytkem uvařené čočky? Co byste řekli na netradiční čočkovou pomazánku, polévku nebo dokonce na čočkové karbanátky. Pro vegetariány to není žádná novinka, ale pro ty, kteří mají maso v oblibě, o nich nejspíš ani nikdy neslyšeli. Vyzkoušejte nové obzory ve vaření, které vám tato luštěnina nabízí. Z výsledku budete mile překvapeni!

Čočkové karbanátky můžete připravit také podle video receptu:

Zachování přirozené barvy

Při vaření čočky velmi často dochází ke ztrátě její přirozené světlé barvy. Máme pro vás jednoduchý trik, který oné ztrátě úspěšně zabrání. Jakmile dáte čočku vařit, přidejte k ní také jednu oloupanou a na kousky nakrájenou syrovou bramboru. Díky ní bude mít čočka i po uvaření krásně světlou barvu.

Rozšířené chutě čočky

Klasickou čočku na kyselo zná každý. Co takhle jí dát novou chuť! Až ji příště budete vařit, dochuťte ji kokosovým mlékem a jemně mletým kari kořením. Nezapomeňte přidat také kousek hrušky. Tu stačí oloupat, nakrájet na kostky a vařit ji spolu s čočkou. Takto připravenou čočku si hned zamilujete!

Z čočky můžete připravit také výbornou sekanou! Zdroj: Shutterstock

Čočkové karbanátky

Na tyto karbanátky si namísto masa připravte 1 šálek čočky, kterou uvařte klasickýmzpůsobem. Přidejte 4 lžíce strouhanky, cibuli, mrkev, lžíci rajského protlaku, 2 lžíce olivového oleje, špetku tymiánu, čerstvé bylinky, sůl a pepř. Na malé kostičky nakrájenou cibuli a mrkev osmahněte na oleji.

Mezitím rozmixujte uvařenou a osolenou čočku, kterou poté smíchejte se strouhankou, rajským protlakem, kořením a nasekanými bylinkami dle chuti. Nakonec přidejte také osmaženou cibuli s mrkví a vše pečlivě promíchejte. Placičky z těsta obalte v mouce a následně se můžete pustit do samotného smažení!

Čočková pomazánka na jednohubky

Pokud vám čočky zbyla opravdu trocha, můžete si z ní připravit výbornou pomazánku. Přidejte k čočce klasické pomazánkové máslo, pár stroužků česneku a trošku hořčice. Vše společně rozmixujte a lahodnou pomazánku, která je navíc vydatná a zdravá, máte hotovou. Už ji jen namažte na chleba nebo veku a dozdobte čerstvými cherry rajčátky.

Čočková polévka je rychlovka, která zachutná. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čočková polévka

Z uvařené zbylé čočky můžete uvařit rovněž polévku, která je velmi snadná a rychlá. Do zeleninového vývaru přidejte uvařenou čočku, nakrájené brambory, trochu zeleniny, jako jsou mrkev, hrášek, květák nebo pórek, majoránku a nakonec utřený česnek. Hotovou polévku zahustěte jíškou.

