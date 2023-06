Tyhle karbanátky dělala moje babička pořád. Jsou bez masa, ale nikdo to nepozná

Karbanátky rozhodně nemusejí být jen z mletého masa. Dají se totiž připravit i v mnohem zdravější verzi. Už naše babičky karbanátky dělaly z čočky. Chutnají skvěle, mají dokonalou texturu a ani ti největší milovníci masa vůbec nepoznají, že v nich žádné maso není.

Masové karbanátky s bramborou kaší jsou nesmírně oblíbeným obědem jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Je ale pravdou, že nejde o úplně nejzdravější pokrm, a tak bychom si jej měli dopřávat výjimečně. Pokud ale karbanátky opravdu zbožňujete a rádi je připravujete často, zkuste je udělat ve zdravější variantě. A ani nepoznáte, že nejsou z masa.

Karbanátky nemusejí být jen z masa. Skvělé jsou ze zeleniny i luštěnin. Zdroj: Elena Trukhina / Shutterstock.com

Karbanátky z čočky

Maso v karbanátkách hravě nahradí čočka. A to ať už čočka červená, tak rozšířenější čočka hnědá, kterou má doma snad úplně každý. Díky ní budou karbanátky nejen skvěle chutnat, ale budou také plné zdraví prospěšných látek. Čočka je totiž právem považována za superpotravinu.

Hnědá čočka neboli čočka jedlá patří mezi ty vůbec nejzdravější potraviny, které lze v supermarketu zakoupit. Podle lékařů by se v našem jídelníčku měla objevovat alespoň dvakrát týdně. Obsahuje velké množství rostlinných bílkovin a také celou řadu vitamínů a minerálních látek a její pravidelná konzumace pomáhá předcházet například chudokrevnosti. Čočka se skvěle hodí i do redukčních diet. Je bohatá na vlákninu, a tak zasytí na delší dobu a zároveň podporuje přirozenou detoxikaci těla.

Čočka je nesmírně zdravá. Jíst bychom ji měli alespoň dvakrát do týdne. Zdroj: Nelli Syrotynska/Shutterstock.com

Aby čočka nenadýmala

I přesto, nakolik je čočka zdravá, ji spousta lidí konzumuje nerada. Obsahuje totiž látky, které způsobují nadýmání. Ne ale vždy. Když totiž čočku správně uvaříte, zmíněných látek ji zbavíte. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je sbírání pěny, která se během vaření čočky začne tvořit na hladině. Pokud před vařením čočku namáčíte, což je vhodné provést u starší čočky, je také třeba vodu nejdříve slít, nalít novou a teprve pak začít čočku vařit. Pomůže i to, když před vařením čočku propláchnete studenou vodou.

Karbanátky z čočky

Podrobný postup najdete ve videu:

500 gramů čočky nasypte do sítka a dobře ji propláchněte pod studenou vodou. Pak ji dejte do hrnce, zalijte ji větším množstvím vody a dejte ji vařit. V průběhu vaření nezapomínejte sbírat z hladiny pěnu. Čočku nechte probublávat asi 5 minut, pak vypněte sporák, hrnec přiklopte pokličkou, nechte čočku odpočívat 30 minut a vodu slijte.

Následně do hrnce s čočkou přidejte 3 bobkové listy, přilijte čerstvou horkou vodu tak, aby byla čočka tak akorát ponořená, a dejte ji znovu vařit zhruba na 5-10 minut. Na konci vaření by v hrnci mělo být minimum vody a čočka by měla být takřka rozvařená.

Do čočky nasypte 8 lžic strouhanky, 2 kávové lžičky soli, 4 polévkové lžíce lahůdkového droždí (můžete vynechat), 2 lžičky polévkového koření a promíchejte. Pak přidejte ještě 1 celé vejce a 2 najemno nastrouhané cibule. Znovu zamíchejte a míchejte do doby, dokud z čočky nevznikne velmi hustá směs. Skoro až kaše. Z ní pak tvořte malé placičky, obalujte je ve strouhance a smažte z obou stran dozlatova v rozpáleném olivovém oleji.