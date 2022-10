Karlovarský knedlík bez mouky: Tradiční recept nic nepřekoná. Je jako obláček

Karlovarský knedlík je dost možná tou nejoblíbenější přílohou k masu a nejrůznějším omáčkám. Doma jej ale připravuje jen málokdo, neboť se jeho výroba může na první pohled zdát poněkud složitější. S tím správným receptem ale zvládne připravit karlovarský knedlík naprosto každý.

Knedlíky jsou neodmyslitelnou součástí české kuchyně a podávají se k celé řadě omáček i masitých pokrmů. Vůbec nejčastěji se připravují knedlíky kynuté a bramborové. Ty sice krásně pokrm doplní a slouží jako skvělá příloha, samy o sobě ale žádnou výraznější chutí neoplývají. Zato karlovarský knedlík má dokonalou strukturu, krásně voní po bylinkách a ještě lépe chutná. Vaše knedlo zelo anebo třeba svíčkovou tak povznese na ještě vyšší úroveň.

Karlovarský neboli ubrouskový knedlík

Karlovarský knedlík, jak jeho název sám o sobě napovídá, vznikl v Karlových Varech. Rychle se ale rozšířil i do dalších krajů Česka a stal se velmi populárním. Pravdou ale je, že se karlovarské knedlíky připravovaly jen výjimečně, a to ke svátečním a slavnostním pokrmům. I proto se jim dříve říkalo spíše svatební, ubrouskové anebo také fajnové. V dnešní době je ale snadné na ně narazit prakticky v jakékoliv restauraci či si je jednoduše vyrobit doma.

Karlovarský knedlík se dříve podával jen při slavnostních událostech. Říkalo se mu i knedlík svatební. Zdroj: Shutterstock

Karlovarský knedlík bez mouky

Ve spoustě receptů se jako jedna z ingrediencí na přípravu karlovarského knedlíku objevuje i mouka. Její použití je ale naprosto zbytečné. Nejenže s ní knedlík ztratí na své nadýchanosti, bude ale také výrazně sušší a hutný.

Na přípravu karlovarského knedlíku bez mouky se můžete podívat na videu:

Bohatě si vystačíte jen s 8 rohlíky, které nakrájíte na kostičky. V ideálním případě by měly být rohlíky alespoň jeden den staré a trochu gumovější. Čerstvé pečivo je totiž po uvaření blátivé. V krajním případě můžete rohlíky nahradit houskami. Rozhodně ale zapomeňte na veku. Nakrájené pečivo přendejte do větší mísy a na sporáku anebo v mikrovlnné troubě si rozpusťte 40 gramů másla. To pak smíchejte s 200 mililitry polotučného mléka a směs nalijte na rohlíky. Rukou všechno promíchejte.

Rozklepněte dvě vejce a oddělte žloutky od bílků. Žloutky můžete rovnou přidat do mísy k namočenému pečivu. Stejně tak jednu hrst nasekané plocholisté petržele. Pečivo opět lehce propracujte a z bílků a špetky soli si připravte tuhý sníh. Ten se vší opatrností vmíchejte do připraveného těsta.

Karlovarský knedlík bez mouky zůstané krásně nadýchaný. Zdroj: Shutterstock

Knedlíky vařte na páře

Na kuchyňskou linku rozprostřete dva větší kusy potravinové fólie a do jejich středu položte s pomocí lžíce těsto. Fólie zabalte tak, aby vám vznikly dva stejně velké válečky. Krátce je ještě poválejte po lince, aby se těsto dobře upěchovalo. Konce pečlivě zamotejte, aby těsto při vaření nevytékalo.

Následně máte dvě možnost. Buď knedlíky uvaříte klasicky ve vroucí vodě, ve které se vaří zhruba 20 minut, nebo je připravíte na páře. K tomu se ostatně přiklání více kuchařů. Jednoduše nalijte do hrnce menší množství vody a položte do něj pařáček. Jakmile začne voda vřít, na pařáček položte knedlíky, zakryjte hrnec poklicí a vařte asi 25 minut. Po uvaření knedlíky nechte krátce vychladnout a je hotovo. Karlovarský knedlík, stejně jako další knedlíky, krájejte ideálně pomocí kuchyňské nitě.