Babicův karlovarský knedlík zvládne i začátečník: Fígl s houskou v troubě

Už máte dost houskových a bramborových knedlíků? Pak vyzkoušejte ten karlovarský, který vypadá luxusně, chutná skvěle, a navíc nemusí být ani složitý. Poradíme vám, jak na to, aby se vám povedl vždy.

Karlovarský knedlík není sice tak rozšířený jako houskový či bramborový, ale vůbec to neznamená, že by nebyl dobrý. Ba dokonce naopak! Karlovarský knedlík je úplně jiný level a právem je považován za krále knedlíků a v restauracích se podává spíše ke svátečním jídlům.

Vy si ho ale dnes můžete dle návodu Jirky Babici připravit také. Nejenže budete mít jistotu, že víte, co jste do něj dali, ale navíc si jistě na poctivém domácím karlovarském knedlíku skvěle pochutnáte.

Sníh z bílků musí být tuhý. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock

Karlovarský knedlík podle Jiřího Babici

Jak připravuje karlovarský knedlík Jiří Babica, se podívejte ve videu:

V první řadě si nakrájejte na kostičky 200 g pečiva, což je asi 6 toustů nebo 5 starších housek či rohlíků. Dejte je na plech do trouby na 180 °C vysušit. Občas je zkontrolujte, aby nezčernaly. Dále si oddělte ze 2 vajíček bílky od žloutků. Žloutky vyklopte do mísy a bílky ušlehejte v tuhý sníh.

Vezměte mísu se žloutky do které nastrouhejte trochu muškátového oříšku. Nasekejte si nadrobno hrst petrželky a pažitky. Přidejte do mísy. Poté, co vytáhnete pečivo z trouby, zalijte je deci a půl mléka. Lehce osolte a opatrně přimíchejte sníh. Musíme si dát pozor, aby nespadl sníh dolů. Nechte chvíli stát.

Petrželka do karlovarských knedlíků patří. Zdroj: Profimedia

Použijte potravinářskou fólii a hrst čerstvých bylinek

Následně si rozprostřete potravinářskou fólii. Položte na ni směs a zamotejte ji do tvaru knedlíku. Konce zatočte, aby se ke knedlíku nedostala voda. Následně vložíme do vroucí vody na půl hodiny. Voda musí jemně probublávat. Občas knedlík otočte.

Po půl hodince vyndejte z hrnce a nechte chvíli vychladnout. Pak vybalte z fólie, nakrájejte na plátky a můžete servírovat.

