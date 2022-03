Karlovarský knedlík podle Pohlreicha: Přidává běžné, ale vynikající ingredience

Český národ miluje knedlíky. Ať už se jedná o houskové, barmborové či karlovarské, všechny jsou oblíbené. My si dnes ukážeme, jak připravit nadýchané a lahodné karlovarské knedlíky, tak jak je dělá jeden z našich nejlepších kuchařů.

Chcete umět rychlé, snadné, ale exkluzivní karlovarské knedlíky, po kterých se u vás doma jen zapráší? Můžete je podávat k výpečkům, guláši i jiným omáčkám. A když vám zbydou, přidáte do nich vajíčka a rychlá a levná večeře je na světě.

Na rozdíl od knedlíku houskového či bramborového je knedlík karlovarský speciální. Je nekynutý a měl by se dělat podle přesného receptu. Karlovarské knedlíky jsou známé svou jedinečnou chutí a typickým mozaikovým vzhledem, když je rozříznete. Mezi speciální knedlíky se řadí i knedlík vídeňský, který dělaly naše babičky s osmaženou cibulkou, a také špekový knedlík s opraženými kostičkami špeku.

Kadeřavá petržel do karlovarských knedlíků patří. Zdroj: Pixabay

Karlovarský knedlík se většinou neprodává jako polotovar

Karlovarský knedlík jen výjimečně naleznete někde jako polotovar. Většinou si ho každý musí připravit vlastnoručně doma, což je vlastně v pořádku. Alespoň nikomu nezevšední a nezkazí si chuť kupovaným prefabrikátem.

Jako první se začaly karlovarské knedlíky připravovat k vepřu-knedlu-zelu už za císaře Franze Josefa. Tuto kombinaci začal nabízet svým hostům majitel jedné pražské restaurace. Největšího rozkvětu se karlovarské knedlíky dočkaly za první republiky. Tehdy se podávaly ke svíčkové, vepřovému se zelím, guláši, roštěnkám i hovězí pečení. Dále ke křenové, koprové, rajské, pažitkové i šípkové omáčce.

I dnes si někdo raději k těmto pokrmům dá knedlík karlovarský, raději než ten kynutý houskový. Také pamatujte, že co kraj, to jiný domácí karlovarský knedlík. My se dnes podíváme na to, jak ho připravuje jeden z nejlepších českých kuchařů Zdeněk Pohlreich.

Ze zbylých karlovarských knedlíků jsou skvělé knedlíky s vajíčkem. Zdroj: Richard Semik/Shutterstock.com

Karlovarské knedlíky podle šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha

K jejich přípravě budete potřebovat 250 g staršího pečiva, 250 ml mléka, 2 žloutky, sůl, kousek másla, špetku muškátového oříšku, sníh ušlehaný ze 2 bílků, 40 až 50 g hrubé mouky, nadrobno nakrájenou slaninu a petrželku.

Nakrájejte si tvrdé pečivo na kostičky, které lehce opečte na másle, aby se zátahlo. Ve vedlejší míse smíchejte žloutky s mlékem a přidejte směs k pečivu. Přisypte sůl, muškátový oříšek, nasekanou petrželku, hroubou mouku a slaninku nakrájenou na kostičky. Vše pořádně promíchejte.

V další nádobě si ušlehejte sníh z bílků a přimíchejte k ostatním surovinám. Vmíchávejte opatrně, aby bylo těsto nadýchané. Z těsta pak vytvarujte kuličky a dejte je do vody vařit asi na patnáct minut. Následně vyndejte a můžete servírovat.

Zdroj: www.prosvet.cz, www.tn.nova.cz, www.staroceskerecepty.cz