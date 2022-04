Karlovarský knedlík z hrnku: Nejjednodušší a nejrychlejší knedlík na světě

Chcete mít plátek knedlíku jeden jako druhý? Krásně kulaťoučký válec karlovarského knedlíku uvařte v hrnku. Jak na to? Karlovarský knedlík v hrnku je překvapivě rychlý a jednoduchý.

Karlovarský knedlík v hrnečku

Uvařit karlovarské knedlíky v hrnečku je skutečně neobyčejně jednoduché. Pamatujte, že budete potřebovat hrnky, které jsou uvnitř víceméně rovné a vytvoří válec. Rozhodně nesmějí být buclaté a ani maličko užší u okraje, pak byste knedlíky ven nedostali v jednom kuse a to by byla škoda. Hrnečky je také nutné dobře vymazat a vysypat hrubou moukou. Také musíte mít dostatečně velkou nádobu, do které potom hrnky postavíte. Dávají se do studené vody, která dosahuje zhruba do poloviny hrnku. Doba vaření se měří až od okamžiku varu a obvykle stačí půl hodiny. Jak budeme karlovarské knedlíky vařit, je už jasné, ale co bude potřeba?

Chutný a rychlý karlovarský knedlík

Také příprava je neobyčejně prostá a krom vyšlehání bílků, vás nebude nic zdržovat. Připravené ingredience stačí jen dobře zamíchat a připravené hrnky naplnit.

Na knedlíky není třeba ani žádných neobvyklých ingrediencí. V každé kuchyni se určitě najdou následující suroviny:

1 hrnek hrubé mouky

1 hrnek mléka

2 žloutky

2 do sněhu vyšlehané bílky

2 pokrájené starší rohlíky

špetka soli

pažitka či petrželka

Hrníčkový knedlík můžete ochutit podle libosti. Špetka zeleného je vždy plus. Zdroj: PIXbank CZ / Shutterstock.com

Karlovarský knedlík uvaříte v hrnku raz dva

Do velké mísy nasypejte pokrájené rohlíky a zalejte je mlékem, postupně přidejte veškeré ingredience, ale bílky si nechejte až na konec. Vše dobře promíchejte a na závěr pěkně zabalte do hmoty i vyšlehané bílky.

Jak už bylo řečeno, směsí plníme vymazané a vysypané hrnky do 3/4. Hrnky vložte do studené vody, která by měla dosahovat zhruba do půli hrnků. Přiveďte k varu a následně vařte půl hodiny.

Vytáhněte z vody, knedlíky vyklepněte z hrnků a hned krájejte.

Voilà! Karlovarské knedlíky z hrnku můžete podávat!