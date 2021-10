Pravý karlovarský knedlík: Takhle jednoduše ho připravují skuteční mistři

Karlovarský knedlík je mnohými považován za krále mezi přílohami k nejrůznějším omáčkám a pečením. A to rozhodně právem! Je úžasně chutný, má báječnou strukturu a milují jej i ti, kteří klasickým knedlíkům úplně neholdují. Méně zkušení kuchaři se však jeho přípravy častokrát obávají, a proto se do ní pro jistotu ani nepouštějí. Při dodržení správného postupu je to ovšem hračka! Připravit výborný karlovarský knedlík nikdy nebylo jednodušší.

K omáčkám a pečenému masu se snad nic nehodí více než knedlík. K některým pokrmům se spíše hodí knedlíky bramborové, k jiným zase houskové či kynuté. Univerzální je pak knedlík karlovarský, který se hodí k obrovské škále omáček i masa. Na talíři navíc díky bylinkám vypadá krásně barevně a celé jídlo ozvláštní. K tomu všemu je nesmírně chutný a raz dva hotový. Stačí jen dbát na několik málo pravidel.

Těsto na karlovarský knedlík

Na přípravu karlovarského knedlíku je třeba jen několika málo surovin a těsto je prakticky velmi rychle hotové. Mnohé však může vyděsit jeho konzistence. Ta by měla být totiž řidší, což ve většině kuchařů vyvolává pocit, že z těsta přece není možné cokoliv vytvarovat. Nelekejte se. Zkrátka jen těsto přeneste na potravinářskou fólii, zabalte a válením dobře upěchujte. Není třeba se ničeho bát.

Pojivem karlovarského knedlíky jsou vejce.

Vaření karlovarského knedlíku

Karlovarskému knedlíku se říká také ubrouskový knedlík, a to kvůli způsobu jeho vaření. Klasický papírový ubrousek ovšem raději vynechte a zabalte knedlík do klasické potravinářské fólie. Šel by sice uvařit i zcela nezabalený, výrazně by se ovšem změnila jeho struktura i chuť. Právě při vaření ve fólii totiž kousky rohlíku či toustového chleba krásně nabobtnají a tím, že se nebude mít těsto kam dále rozpínat, se všechny komponenty pěkně upěchují a vytvoří typickou mozaiku.

Lépe se pracuje s ideálně jeden až dva dny starým pečivem. To čerstvé a měkké by totiž nabralo příliš tekutiny a ve výsledku by knedlík připomínal spíše kaši. Pokud však nemáte k dispozici starší pečivo, nekrájejte jej na kostky a nechte jej alespoň několik desítek minut proschnout.

Ostražití pak buďte i během samotného procesu vaření. To by mělo probíhat na páře, která knedlíkům rozhodně prospívá více než vaření ve vodě. Vaření ve vodě je sice o několik minut kratší, ale finální výsledek nebude natolik uspokojivý.

Karlovarský knedlík i pro úplné začátečníky

Z těsta lze vytvarovat i koule.

Budete potřebovat:

300 gramů na kostičky nakrájeného toustového chleba

100 mililitrů mléka

20 gramů másla

2 vejce

špetku muškátového oříšku

sůl

2 polévkové lžíce petrželky

Postup:

Kostičky toustového chleba zlehka opražíme na pánvi, aby mírně ztvrdly. Přendáme je do velké mísy a zasypeme asi lžičkou soli. Poté přidáme mléko, rozpuštěné máslo, petrželku, muškátový oříšek a dva žloutky. Z bílků si vyšleháme sníh a vmícháme k připravené směsi. Tou následně naplníme potravinářskou fólii, uválíme těsto do tvaru knedlíku a vložíme do hrnce na pařáček. Knedlíky v hrnci přiklopíme a vaříme je na páře zhruba 25 minut. Poté knedlíky krátce zchladíme pod studenou tekoucí vodou, odřízneme jeden okraj fólie a knedlík z ní vytlačíme.

TIP: Pokud nemáte doma potravinářskou fólii, můžete z těsta vytvarovat i menší koule. Vařte je rovněž na napařováčku, přičemž doba vaření se tím zkrátí asi na 15 minut.