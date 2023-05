Zapomenutý zdravotní poklad: kaše kulaga. Objevte sladké pokušení našich předků

Patříte mezi milovníky sladkých pokrmů, po kterých se nepřibírá, a navíc jsou zdravé? Tak to vám bude jistě chutnat kaše kulaga. Máme pro vás připravený tradiční recept. Je tak jednoduchý, že jej zvládne naprosto každý.

Co to je kulaga

Jedná se o tradiční slovanský pokrm, který je nejen chutný, ale i plný vitamínů a výživných látek díky obsaženým ingrediencím. Tato bobulová pochoutka je považována za dezert a k její výrobě lze použít například černý rybíz, kalinu, ostružiny, brusinky, rybíz, borůvky i maliny. Ovoce může být jak v čerstvém stavu, tak i sušené či mražené. Na dochucení lze využít vanilku, skořici, levanduli i rozmarýn, které však v původním receptu dříve nebyly.

Jak připravit kulagu, se můžete podívat na následujícím videu:

Jak uvařit kulagu

Tato lahůdka je nejen snadná na přípravu, ale je také lehká do žaludku. Díky obsaženému ovoci získá osvěžující sladkost a příjemné svěží aroma, které podpoří přidané ingredience. Je vhodná pro všechny, kteří jsou v dietě a také pro vegetariány.

Nejprve smíchejte 1,5 polévkové lžíce žitné mouky a 1 polévkovou lžící vody do hladké konzistence. Zdroj: YouTube

Jde se na to…

Nejprve smíchejte 1,5 polévkové lžíce žitné mouky a 1 polévkovou lžící vody do hladké konzistence. Potom si vložte do hrnce 1 polévkovou lžíci zvoleného bobulovitého ovoce, zalijte vodou a nechte přivést do bodu varu. Pokud chcete, můžete k ovoci přidat voňavé koření jako vanilku, badyán, skořici či levanduli. Pokud chcete chuť tradiční, již nekořeňte.

Ve chvíli, kdy se voda s ovocem začne vařit, snižte teplotu Zdroj: YouTube

Ovoce zahustěte

Ve chvíli, kdy se voda s ovocem začne vařit, snižte teplotu a nalijte do ní tenkým proudem žitnou hmotu, a to za stálého míchání. Vařte na mírném stupni až do naprostého zhoustnutí. S množstvím použité mouky můžete experimentovat, podle toho, jakou hustotu dezertu si oblíbíte.

Můžete servírovat

Dezert vložte do vhodných nádob a doslaďte lžící kvalitního medu. Dezert můžete podávat jak teplý, tak i za studena.

Zdroje: youtube.com