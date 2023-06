Kaše ze zeleného hrášku je skvostná: Zapomeňte na tu z jídelny a dejte jí šanci

Hrášek je sám o sobě lahodná potravina. Zkuste si z něj připravit kaši jako přílohu k masu. Zapomeňte na tu nevzhlednou "hmotu" ze školní jídelny. My pro vás máme recept, který budete vařit pravidelně a s chutí.

Kaše ze zeleného hrášku je chuťově úplně jiná než klasická hrachovka. Je svěží, nápaditá a hodí se do horkých letních dní. Hrášek je navíc skutečně zdravá potravina, rozhodně se vyplatí jej pravidelně zařadit do jídelníčku. Zapomeňte na klasiku školní jídelny. Jakmile tuto variantu jednou vyzkoušíte, nebudete dělat jinou.

Čerstvý hrášek je pochoutka, pokud se vám ale nechce loupat, s čistým svědomím použijte mražený. Zdroj: Shutterstock.com / Supertrooper

Čerstvý i mražený

Hrášková sezóna je takřka za dveřmi. Vypěstovat si jej můžete i v případě, že nemáte zahrádku a potřebný záhon. Hráškovému nezmaru se dobře daří třeba i v truhlíku na balkóně či terase. Pokud si chcete ušetřit práci s loupáním kuliček, použijte ten mražený. Mražená zelenina, navzdory předsudkům, že není tak zdravá a kvalitní, je rozhodně dobrou volbou. Zelenina se totiž zpracovává v období skvělé zralosti, je mražená zprudka, takže v ní zůstavá maximum nutričních látek – vitaminů a minerálů. A těch má hrášek požehnaně.

Jak si můžete sami pěstovat hrášek a mít sklizeň po celou sezónu? Podívejte se ve videu:

Účinky hrášku na zdraví zná málokdo

Hrášek je velmi vhodný pro těhotné ženy, děti, ale i sportovce, vegetariány a diabetiky. Je bohatý na vitaminy skupiny B, ale také vitamin A, E a C. Nezanedbatelné množství je i vitaminu rozpustného v tucích – K. Ten je důležitý pro srážlivost krve a pro správnou činnost jater. Jeho konzumací prospějete svému kardiovaskulárnímu systému. Hrášek pomáhá snižovat cholesterol, ovlivňuje krevní tlak a podporuje činnost slinivky břišní. Zařadíte-li jej do svého jídelníčku, dost možná zatočíte se špatnou náladou a depresemi, může za to hlavně obsah hořčíku. Díky kyselině listové je zase velmi vhodný ke konzumaci v těhotenství. Příznivě ovlivňuje vývoj centrální nervové soustavy plodu.

Hrášek je velmi zdravý, mimo jiné obsahuje kyselinu listovou, kterou by měly konzumovat těhotné ženy. Zdroj: Shutterstock

Dobrota zdravím nabitá

Kromě toho všeho konzumace hrášku zlepšuje kvalitu kůže, vlasů i nehtů. A jak tento grál zdraví zpracovat? Zkuste z něj již zmiňovanou hráškovou kaši! Příprava je jednoduchá.

Na hlubší pánvi rozehřejte malý oříšek másla. Vsypejte nadrobno nakrájenou šalotku a nechte zesklovatět. Jakmile je hotovo, vsypejte jedno balení rozmraženého hrášku nebo 450 gramů čerstvého vyloupaného hrášku. Zprudka orestujte a zalijte čtvrt litrem vývaru nebo vody. Hodně pomůže zeleninový vývar, který chuť kaše vylepší. Vařte zprudka a krátce, bohatě stačí jen pár minut. Nejpozději za pět minut stáhněte z ohně, jedině tak si zachová hrášek svou krásnou svěží zelenou barvu. Zjemněte smetanou podle chuti a požadované konzistence. Pokud se vyhýbáte klasické smetaně, klidně použijte nějakou z rostlinných forem. Osolte, opepřete a na závěr přidejte čerstvou mátu a vše dobře rozmixujte.

Malý tip na závěr

Máta k hrášku neodmyslitelně patří. Pokud chcete, aby hrášková kaše měla svěží chuť, přidejte pár kapek limetkové šťávy. Podávat ji můžete ke klasice – kousku uzeného, ale skvěle se bude hodit i k rybě, kuřecímu steaku nebo jako netradiční příloha ke grilovanému masu.

Zdroje: receptypanicuby.cz, jimezdrave.cz, www.zdrave.cz