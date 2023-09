Každé ráno si do kávy nasypte trochu běžného koření. Účinky jsou ohromující

Máte rádi kávu a pochutnáváte si na ní každý den? Zkuste ji ochutit kardamomem. Sice to u nás není moc obvyklé, ale má to svůj důvod. V kombinaci s kávou totiž může fungovat i jako významný přírodní lék. Nevěříte?

Už jste někdy vyzkoušeli kardamom? Tohle koření je v indické a arabské kuchyni jako doma. A není divu, protože orientálci ho přidávají do sladkých jídel, zákusků, kompotů, vývarů, ale i masových specialit z mletého či kuřecího masa. Arabové kardamom natolik milují, že si ho přidávají do kávy. Proč? Důvody jsou hned dva. Kombinace koření, cukru a kávy vytváří úžasnou chuť a káva je pak o tisíc procent lahodnější. A pak je tu ještě zdravotní hledisko. Kardamom obsahuje látky, které jsou protizánětlivé, antibakteriální a působí jako posilovače imunity. Proto pijáci kardamomové kávy bývají zdravější, aktivnější a plní dobré nálady. A jaké jsou ještě další benefity tohoto koření?

Snižuje tlak

Kardamom obsahuje velké množství antioxidantů, tedy látek, které zamezují stárnutí vašeho těla. Antioxidanty zároveň působí jako regulátoři krevního tlaku. Pokud trpíte hypertenzí, dopřejte si tři gramy kardamomového prášku denně. Po 12 týdnech užívání byste měli zaznamenat první výsledky.

Detoxikuje tělo

Další dobrou vlastností tohoto koření je jeho čisticí funkce. Pokud si dáte kardamomový prášek do kávy, která je sama o sobě dost diuretická (močopudná), vyplavíte tak veškerou zadrženou vodu z těla. Což se vám ještě na konci léta poměrně dost vyplatí, protože vás nebudou trápit otoky nohou či nafouklé bříško. Společně s přebytečnou tekutinou se odplaví z těla i toxiny, jedy, těžké kovy a další škodlivé látky.

Zažívací potíže

V orientálním světě se kardamom používá jako přírodní lék na trávicí obtíže, včetně nevolnosti, zvracení a nadýmání. Vědci pokusem na potkanech prokázali, že kardamom má vliv na počet, velikost a redukci žaludečních vředů. Proto spousta milovníků kávy přidává do svého černého šálku špetku kardamomu.

Černý nebo zelený?

Na trhu je spousta druhů kardamomu. Určitě se vyhněte černému. Má silnou, kouřovou chuť a je poměrně drahý. Když byste si ho dali do svého šálku ranního espressa, zřejmě by ho chuťově přebil a pro vás by pak káva neměla takový požitek. Daleko lepší volbou je zelený kardamom, který je levný, má svěží květinovou vůni i chuť. Stejně tak můžete použít i kardamomový prášek ze zelených lusků, který je jemnější, ale méně intenzivní než čerstvě namletý kardamom.

Jak na to?

V mlýnku umelte 20 g kávy a 4 zelené lusky kardamomu. Pokud mlýnek nemáte, použijte hmoždíř a obsah paličkou roztlačte. Směs důkladně promíchejte a vložte do french pressu. Nakonec ji zalijte horkou vodou a dejte kávě čas, ať se vylouhuje. Poté stlačte filtr a můžeze servírovat.

