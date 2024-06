Je vašim oblíbeným nápojem káva? Tak to byste měli vědět, jak tento lahodný nápoj připravovat podle zlatého standardu!

Patříte mezi milovníky opravdu chutné kávy? Pokud ji chcete konzumovat vždy v prvotřídní kvalitě, měli byste vždy dbát na ideální poměry složek pro dosažení dokonalé chuti a aromatu. Díky tomu si budete moci i v pohodlí domova vychutnat šálek dokonalé kávy jako od profesionálů v prvotřídní kavárně.

Jak se připravuje káva v moka konvičce Tognana? Podívejte se na YouTube video na kanálu Cofee Planet:

Jaký je standard Zlatého poháru

Standard Golden Cup je metrika, kterou definovala Specialty Coffee Association (SCA) k měření kvality uvařené kávy a poskytuje specifické postupy pro definování standardů kvality při vaření kávy. Vznikla na základě rozsáhlých výzkumů, které probíhaly po dobu více než 50 let a běžně se využívají v celém kávovém průmyslu.

close info Profimedia zoom_in Standard Golden Cup je metrika, kterou definovala Specialty Coffee Association (SCA) k měření kvality uvařené kávy.

Odpovídající hodnoty

Kvalitní káva by měla mít sílu spaření, měřenou v celkovém množství rozpuštěných pevných látek, v hodnotách 11,5 až 13,5 g/l, což odpovídá 1,15 až 1,35 "procentům" v tabulce SCA Brewing Control Chart, vyplývající z výtěžku extrakce rozpustných látek 18 až 22 procent. Poměr rozpuštěných pevných látek (TDS) by měl být vyšší oproti vodě. Právě to tvoří ideální chuť kávy.

Slovo odborníka

„Základy Gold Cupu považuji za zásadní a vždy pomáhají dosáhnout toho nejlepšího možného vaření z jakékoli kávy a jakýchkoliv varných systémů v obou komerčních odvětvích. a domácí nastavení," říká Danny Pang, autorizovaný školitel SCA pro Specialty Coffee Association a technický a obchodní manažer pro Asii a Tichomoří pro Marco Beverage Systém.

Vždy prvotřídní káva

Základem chutného a dokonalého šálku kávy je vždy kvalitní kávové zrno. Vysoké nároky v zásadě splňují oba druhy plantážní kávy, a tedy arabika a robusta. Vždy používejte kávu čerstvě praženou, zatuchlá káva nemá odpovídající chuťový profil. Stejně tak by měla být káva vždy čerstvě namletá a maximálně do hodiny spotřebovaná.

close info Pheelings media / Shutterstock zoom_in Pokud chcete dosáhnout opravdu dokonalé chuti, používejte k přípravě vždy vodu filtrovanou.

Kvalita vody

Voda tvoří v šálku kávy 99 % obsahu. Pokud chcete dosáhnout opravdu dokonalé chuti, používejte k přípravě vždy vodu filtrovanou. Použitá voda by měla být vždy nejen absolutně čistá, ale i čerstvá, bez zápachu a bez chlóru. Zároveň by si měla uchovat přítomnost určitých minerálů a sloučenin, které se také podílejí na výsledné chuti.

