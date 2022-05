Káva v hlavní roli: Připravte kávové šneky nebo bleskové tiramisu do skleničky

„A kdy bude káva?“ ptáme se a většinou vlastně myslíme, kdy bude něco sladkého. V těchto dezertech se pojí obojí a chutnají stejně dobře samotné jako se šálkem lahodného nápoje.

Šneky s kávou a skořicí

Vychladlé jsou moc dobré, ale když je před podáváním krátce nahřejeme, budou ještě chutnější. Třeba během líné nedělní snídaně.

Šneky s kávou a skořicí Zdroj: Shutterstock.com

Na těsto:

400 g hladké, nebo lépe 400 g chlebové mouky • 2 lžíce cukru • ½ lžičky soli • 2 lžičky sušeného droždí • 3 vejce • 80 ml mléka, vlažného • 50 g másla

Na náplň:

115 g másla, změklého • 115 g třtinového cukru • 1 lžička mleté skořice • 1 ½ lžíce čerstvě uvařeného espressa

Na polevu:

40 g másla • 1–2 lžíce espressa • 140 g moučkového cukru, prosátého

1. V míse smícháme mouku, cukr, sůl a droždí a pak uprostřed směsi uděláme důlek. Stranou smícháme vejce s mlékem, vlijeme do mouky, promícháme a nakonec přidáme máslo. Dobře prohněteme alespoň 5 až 10 minut, případně přidáme trochu mouky, aby bylo těsto hladké a pružné. Dáme do olejem lehce vymazané mísy a necháme zakryté kynout alespoň 1 hodinu, až těsto zdvojnásobí objem.

2. Společně vyšleháme všechny ingredience na náplň a necháme chladit alespoň 30 minut.

3. Vykynuté těsto na pomoučněné pracovní ploše rozdělíme na dvě části a z každé postupně vyválíme obdélník velký asi 20 x 25 cm. Potřeme polovinou náplně, zarolujeme z delší strany a rozkrájíme na 6 kousků. Každý kousek dáme do pečicím papírem vyloženého důlku ve formě na muffiny. Zakryjeme a necháme kynout ještě asi 30 minut, až opět zdvojnásobí objem.

4. Šneky pečeme v troubě předehřáté na 190 °C zhruba 90 minut dozlatova. 5. Upečené šneky necháme chladnout a mezitím připravíme polevu. Espresso s máslem krátce zahřejeme v rendlíku, aby se máslo rozpustilo, a pak do směsi postupně zašleháme moučkový cukr. Na mírném plameni a za stálého šlehání necháme probublávat asi 4 minuty a pak polevou lehce přelijeme šneky. Podáváme nejlépe teplé, ale dobré budou i druhý den.

Tiramisu do skleničky Zdroj: Shutterstock.com

Tiramisu do skleničky

Italský dezert je na kvalitní kávě přímo založený. A chutná uprostřed léta stejně dobře jako v zimě.

6 porcí, 15 minut • 250 g mascarpone • 200 g zakysané smetany • 2 lžíce moučkového cukru • 50 ml espressa • 10 cukrářských piškotů, lépe malých a kulatých • kakao na ozdobu

Mascarpone vyšleháme se smetanou a cukrem. Piškoty máčíme do kávy a skládáme je do skleniček. Každou vrstvu pokryjeme vrstvou krému a střídáme, dokud nám nedojde krém – jeho vrstva by měla být vždy poslední. Ozdobíme kakaem a podáváme nebo necháme vychladit.

Brownies s dávkou espressa Zdroj: Shutterstock.com

Brownies s dávkou espressa

Spojení s čokoládou stvořilo dezert pro všechny milovníky kávy. Hutný čokoládový dezert bude mít s kávou ještě intenzivnější chuť.

8 kousků, 50 minut • 225 g hořké čokolády, 55 %, nasekané • 200 g + 6 lžic másla, na kostičky • 4 vejce • 130 g cukru • 125 g hladké mouky • 1 ½ lžíce instantní kávy nebo granulovaného espressa

1. Čokoládu a máslo dáme do žáruvzdorné mísy a necháme rozpustit nad vodní lázní. Mícháme jen dohladka a pak odstavíme a necháme krátce zchladnout.

2. V jiné míse mezitím vyšleháme vejce s cukrem. Ke směsi prosejeme mouku, přidáme kávu a ještě chvíli šleháme. Vlijeme čokoládovou směs a dobře promícháme.

3. Pečeme v pekáčku vymazaném máslem a vysypaném moukou nebo mletými ořechy v troubě předehřáté na 170 °C asi 25 minut. Výsledný dezert by měl být pevný, ale ne zcela propečený, uprostřed pořád trochu mazlavý. Brownies necháme pár minut zchladnout, pak vyklopíme na mřížku a před krájením necháme úplně vychladnout.

Koláč s kávou, pekany a javorovým sirupem Zdroj: Shutterstock.com

Koláč s kávou, pekany a javorovým sirupem

Skvělý jako zakončení slavnostního oběda. Pekanové ořechy můžeme případně nahradit i vlašskými, koláč pak dostane o něco tradičnější chuť.

8 kousků, 1 hodina + chladnutí 125 g másla, změklého • 85 g cukru • 250 g mouky • 1 vejce Na náplň: 2 lžíce espressa nebo hotové kávy • 55 ml javorového sirupu • 20 g třtinového cukru • 4 vejce • 20 g másla, rozpuštěného • 100 g nasekaných pekanů a navíc 30 půlek pekanů na ozdobu

1. Z mouky, másla a cukru smícháme v robotu drobenku, přidáme vejce a znovu promícháme. Z těsta vytvarujeme kouli a na lehce pomoučněné ploše z něj vyválíme placku dost velkou do koláčové mísy o průměru 30 cm. Těsto přesuneme do formy, lehce přimáčkneme, odkrojíme přebytky a dáme do chladu.

2. Kávu, cukr a sirup dáme do misky a dobře promícháme. Přidáme vejce, znovu pečlivě promícháme, pak do směsi zamícháme rozpuštěné máslo a sekané pekany.

3. Náplň navršíme na vychlazený korpus, rovnoměrně rozetřeme a poklademe půlkami pekanových ořechů v libovolném vzoru. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 10 minut, až pěkně zpevní a lehce zezlátne. Vyjmeme, necháme úplně vychladnout a až pak podáváme, samotné, s kopečkem vyšlehané smetany nebo třeba s trochou zmrzliny.

