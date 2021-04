Kávový horoskop: Který druh kávy se nejlépe hodí k vašemu znamení

Milujete kávu? A přemýšleli jste někdy nad tím, proč dáváte přednost cappuccinu před černou kávou a ledovou si dáváte i když mrze až praští? Možná za to může vaše datum narození. Koukněte se na váš kávový horoskop.

Legenda o kávě

Káva se stala součástí naší kultury nejen pro svou skvělou chuť, ale především pro své povzbuzující účinky. Historie kávy začíná legendou o pasáčkovi jménem Kaldi, který se staral o své stádo koz v jemenských horách. Jednoho dne se kozy pustily do keře s červenými plody a Kaldi si všiml, že za pár minut „jako by do nich vjel čert". Začaly pobíhat, skákat a byly plné energie. Opat blízkého kláštera byl zvědavý muž a když se o chování koz dozvěděl, šel si pár plodů nasbírat. Poté je nechal uvařit ve vodě a vývar podal svým mnichům. Ti byli schopni déle pracovat, ale také více se soustředit na modlení. Vývar z plodů se tak stal nedílnou součástí jejich meditací. Když pak jednoho deštivého dne sušili větvičky nad ohněm, spadla jedna bobulka přímo do plamenů a začala intenzivně vonět. Mniši tak bobule začali pražit, rozemleli je na prášek a poté připravili ještě lahodnější nápoj.

Káva v Čechách

Do Evropy se dostala káva na přelomu 16. a 17. století společně s benátskými kupci. Nejdřív ji kněží zakazovali jako „ďáblův nápoj“. Pak ji však ochutnal papež Kliment VIII. a káva se tak stala „pravým křesťanským nápojem“. V Čechách však pili kávu pouze bohatí měšťané, a to až na počátku 18. století. Teprve, když se s kávou seznámilo i služebnictvo, dostala se do podvědomí obyčejných lidí. Kávě se u nás začalo dařit až v meziválečném období, kdy vznikaly i krásné kavárny. Ty se staly symbolem rozmachu a úspěšné republiky. Nadšení však přerušila 2. světová válka a místo kávy se pily náhražky jako cikorka nebo melta. Dnes si na kávě můžeme pochutnat co hrdlo ráčí. Kavárny opět zažívají svůj rozmach a přizpůsobují svou nabídku všem mlsným jazýčkům svých zákazníků.

Kávový horoskop

Prozkoumejte svět kávy pomocí vašeho data narození. Možná zjistíte, že můžete ochutnat něco jiného, než na co jste zvyklí.

Beran (21. března - 19. dubna): Dvojité espresso

Tvrdohlavý beran se potřebuje cítit na vrcholu každou sekundu dne. Proto mu nejvíce sedí dvojité espresso. Super silná káva podpoří jeho odvahu.

Býk (20. dubna - 20. května): Cold brew

Pomalé louhování čerstvě namleté zrnkové kávy ve studené vodě vytáhne to nejlepší z chuti a vůně kávy. Právě to býci milují. Cold brew podpoří jejich kreativitu a sílu.

Levandulovou kávu ocení především blíženci Zdroj: Shutterstock.com / Hirundo

Blíženci (21. května - 20. června): Levandulové latte gemini

Uklidňující kofeinové nakopnutí. To je Levandulové latte gemini, které ocení především blíženci. Ti totiž rádi míchají věci, které jsou na první pohled téměř neslučitelné.

Rak se nejlépe cítí v domácím prostředí Zdroj: Reda.G / Shutterstock.com

Rakovina (21. června - 22. července): Domácí káva

Rak se nejlépe cítí v domácím prostředí. Proto ho na kávu nezvěte do kavárny, ale k sobě domů. Ocení každý druh kávy, hlavně, že byla připravena přímo paní nebo panem domu.

Lev (23. července - 22. srpna): Blended mocha neboli frappuccino

Káva, krémový základ, led a sirup. To je to, co každý lev ocení. Na první pohled sofistikovaný nápoj, který však hraje všemi lahodnými chutěmi. Stejně jako se v silném lvu skrývá roztomilé kotě.

Panna (23. srpna - 22. září): Vanilkové latte

Panny jsou jemné a praktické. Proto milují vanilkové latte. Tento nápoj dodá množství kofeinu tak akorát.

Váhy (23. září–22. října): Matcha latte

Váhy často podléhají módním výstřelkům. Mezi ně Matcha latte rozhodně patří. Ale neberte to zle. Tento nápoj je okouzlující a šik stejně jako váhy.

Štír (23. října - 21. listopadu): Irská káva

Štíři milují trochu ostřejší chutě. Ideálním pohoštěním pro ně proto bude irská káva. Pokud se chce štír nakopnout bez alkoholu, zkuste mu dopřát chai latte. Sladko-pikantní chuť budou milovat.

Střelec (22. listopadu - 21. prosince): Frappé

Zábavní a extrovertní. To jsou střelci, kteří jsou vždy středem pozornosti. Proto nebudou spokojeni jen tak s obyčejnou kávou. Nabídněte jim například frappé nebo nějaký exotický kávový drink.

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna): Cafe au lait

Káva s horkým mlékem. Ano, tento na první pohled obyčejný nápoj potěší každého kozoroha. Ti totiž milují klasiku. Co jiného, než francouzský Cafe au lait je?

Vodnář (20. ledna - 18. února): Ledové latté s ovesným mlékem

Vodnáři se vše snaží dělat ještě lépe a sofistikovaně. Právě proto jim bude chutnat latté z ovesného mléka, které nejenže chrání naši planetu, ale také dobře vypadá na sociálních sítích.

Ryby (19. února - 20. března): Espresso se zmrzlinou

Ryby mají uměleckou duši, proto se mohou hodiny a hodiny dívat na to, jak se kopeček zmrzliny rozpouští v hrnečku horké kávy. Do kavárny je na tento nápoj rozhodně nalákáte, i když se možná budete muset na pár minut zabavit sami.

