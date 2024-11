Rajčata se snadno zkazí, pokud nevíte, jak je správně skladovat. Lednice? Kuchyňská linka? Ani jedno nemusí být tou nejlepší volbou. Jaké je tedy ideální místo, kde vydrží čerstvá a plná chuti? Překvapivě to není tak, jak si většina lidí myslí.

Skladování rajčat v lednici se může zdát jako dobrý nápad, ale chlad je mění na mdlá a gumovitá a postupně snižuje obsah vitamínů, zejména vitamínu C. Nechat je na kuchyňské lince je lepší volba, ale i tam je třeba splnit určité podmínky.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Insider Tech – Jak skladovat rajčata

Spíž

Nezralá rajčata by měla být vždy skladována při pokojové teplotě. Nejlepší je umístit je na místo, kam nedopadá přímé sluneční světlo, například na poličku ve spíži. V této fázi jim totiž pomáhá dozrát plyn zvaný etylen, který sama uvolňují. Pokud je dáte do lednice příliš brzy, chemické procesy potřebné k dozrání se zastaví a rajčata nikdy nezískají plnou sladkou chuť.

Oddělte je od ostatního ovoce a zeleniny, protože etylen by mohl způsobit rychlejší zrání například u banánů nebo jablek.

Stopkou nahoru

Velký vliv na kvalitu rajčat má jejich poloha při skladování. Pokládejte je vždy stopkou nahoru. Tato část plodu je nejpevnější a zabraňuje rychlejšímu hnití. Pokud rajčata naskládáte do mísy nebo krabice příliš nahusto, mohou se mačkat a jejich měkké části se poškodí, a rajčata se rychleji zkazí.

close info Kamil Zajaczkowski / Shutterstock zoom_in Dlouhodobé skladování při teplotách pod 10 °C totiž způsobuje, že rajčata ztrácejí svou typickou chuť a vůni.

Lednice jako poslední možnost

Jakmile rajčata dozrají, snězte je co nejdříve. Pokud však nestíháte a nechcete, aby se začala kazit, můžete je krátkodobě uložit do lednice. Tento krok je vhodný zejména u rajčat, která jsou už opravdu zralá a hrozí, že by jinak během pár dnů změkla nebo shnila. I zde ale platí pravidlo: před konzumací je nechte ohřát na pokojovou teplotu, aby se jejich chuť obnovila.

A co nakrájená rajčata? Ta už do lednice patří. Pokud jste nakrojili větší plod, který nespotřebujete najednou, vložte ho do uzavřené nádoby a uchovávejte ho v lednici. Takové rajče by mělo být snědeno nejpozději do dvou dnů, jinak hrozí, že ztratí šťavnatost a může se začít kazit.

Rajčata zpracujte

Pro ty, kdo mají rajčat více, než dokážou zkonzumovat, existuje ještě jedna možnost, jak je uchovat. Usušte je. Sušená rajčata pak můžete naložit do oleje s bylinkami a vytvořit tak delikatesu, která se hodí k těstovinám nebo na pečivo.

Zavařování rajčat je další skvělý způsob, jak jejich chuť uchovat na delší dobu, a přitom zachovat většinu živin. Domácí zavařená rajčata se hodí na omáčky, polévky, do těstovin nebo jako základ na pizzu. Navíc přesně víte, co v nich je, na rozdíl od průmyslově konzervovaných výrobků.

Zdroj: marthastewart.com