Většina lidí netuší, kdy do jídla přidat sůl. Každá druh potravin to má jinak

Bez soli by žádné jídlo nemělo tu správnou chuť. A nemusíte to s ní ani přehánět. Stačí jen vědět, kdy každou potravinu správně solit. Správné načasování totiž hraje prim! Zároveň tak docílíte mnohem výraznější chuti. Jak tedy správně postupovat při solení různých druhů potravin?

Rčení: „Sůl nad zlato“ je pravdivé a platí. Ovšem nemělo by se to samozřejmě přehánět a pokrmy bychom neměli zbytečně přesolovat. Bohužel ve světě je denně v průměru 5 x vyšší spotřeba, než je doporučený denní příjem. Podle WHO je to 1 g na den. Při konzumaci soli nad tento limit si dobrovolně poškozujeme zdraví. V Evropě jeden občan v průměru konzumuje 3 až 5 gramů soli za den. U dětí buďte obzvlášť opatrní. Nejdříve ve druhém roce života by měly přijímat maximálně 0,2 – 0,3 gramu soli denně.

Vodu na těstoviny osolte vždy tak, aby byla slaná stejně jako moře. Tedy na 1 litr vody 1 lžíci soli. Zdroj: shutterstock.com

Těstoviny

Zde platí známé „mořské pravidlo“. Osolte vodu na těstoviny vždy tak, aby byla slaná stejně jako moře. Tedy na 1 litr vody 1 lžíci soli. A pozor! Sůl přidávejte vždy až v moment, kdy se voda začne vařit. Až posléze nastává ten správný čas na vložení těstovin. V případě, že jednotlivé kroky nedodržíte, neuhlídáte ideální čas a těstoviny možná nebudou al dente. Stejné pravidlo platí i u vaření brambor.

Jakmile uvaříte těstoviny v neosolené vodě, bude jejich chuť neúplná a mdlá, což by asi vaši strávníci neocenili. Hlavně to nedohánějte dosolováním uvařených těstovin. Chuť soli by byla ve výsledku příliš silná, protože zůstane jen na povrchu. Prostě žádná lahoda!

Luštěniny

Nejen o čočce, fazolích, cizrně, ale i u dalších luštěnin se ve většině kuchařských knih dočtete, že je máte solit až po uvaření, protože jinak vám nezměknou. Pravdou sice je, že solení luštěnin prodlouží celkovou dobu vaření, ale faktem je i to, že nesolené luštěniny změknou dříve. Máte však i další možnost. Když přidáte do vody při vaření jen malou špetku soli, luštěniny ji nasají a ve výsledku budou rovnoměrně slané.

Máte v plánu udělat ogrilované či rychle pečené maso? V tom případě ho ideálně solte až po tepelné úpravě. Zdroj: shutterstock.com

Maso

Sůl odčerpává z potravin vlhkost, takže ve chvíli, kdy potravinu osolíte, začne z ní vytékat šťáva. Máte v plánu udělat grilované či rychle pečené maso? V tom případě ho ideálně solte až po tepelné úpravě. V opačném případě by maso pustilo šťávu a místo opékání by se dusilo. Ovšem když chcete maso opravdu dusit, nasolte ho vždy předem. A co vnitřnosti. Tady dodržujte pravidlo, že se vždy solí až po změknutí, jinak by byly tuhé.

Chléb a pečivo

Máte raději domácí rohlíky a housky, a tak si je pečete sami doma? Třeba jste někdy zapomněli osolit těsto. Nic moc, co? Je to taková malá pohroma! Když totiž neosolíte těsto, nic s tím už nenaděláte. Třeba se vám to už pak nikdy nestane. Žádné množství soli, ani slaného másla po upečení vám už k naprosto lahodné běžné chuti pečiva nepomůže.

Jediná vhodná doba k solení salátu je těsně před podáním nebo až na talíři před konzumací. Zdroj: shutterstock.com

Saláty a zelenina

Jediná vhodná doba k solení salátu je těsně před podáním nebo až na talíři před konzumací. Kdybyste osolily zeleninu moc brzy, změkla by a zbytečně pustila většinu šťávy. Salátu by to ubralo na křehkosti i chuti a jeho image by prostě nebyla „cool“. V případě, že budete chtít zeleninu opékat, osolte ji až po opečení. Zbytečně by se vám z ní uvolňovalo velké množství šťávy a začala by se dusit.

Zdroje: www.zeny.e15.cz, www.ostrov-inspirace.cz, www.jaktak.cz