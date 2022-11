Tohle cukroví upečte jako první: Plán pečení ze staré kuchařky. Držte se ho

Chcete prožít letošní Vánoce v klidu a pohodě? Abyste se vyhnuli zbytečnému stresu, je dobré vědět, kdy začít péct který druh cukroví. Pojďte na to podle zkušeností našich babiček. Jsou totiž k nezaplacení.

Vánoce se kvapem blíží a pomalu začíná období pečení vánočního cukroví. Tak hlavně neztrácejte hlavu a pojďte na to s rozvahou a v poklidu. Udělejte si praktický časový plán. Některé cukroví totiž potřebuje uležet, jiné stačí péct až těsně před Štědrým dnem.

S čím začít už koncem listopadu? Inspirovat se můžete ve videu:

Udělejte si plán

Pečení vánočního cukroví je jedna z nejrozšířenější a nejoblíbenější tradic a zpravidla se s ní začíná v době adventu.

Čím začít?

Jako první se zpravidla pečou perníčky a veškeré druhy suchého cukroví, které jsou bez krémů a náplní. Ke změknutí a zvláčnění potřebují delší čas a skladovat byste je měli v suchu a chladnu, nejlépe v dobře uzavíratelné papírové krabičce. A pokud si chcete ušetřit čas a budete péct více druhů cukroví najednou, zadělejte si nejprve všechna těsta. Zpravidla potřebují nějakou dobu na uležení, a proto si je můžete připravit i den předem.

Co dva týdny před Vánocemi

Pusťte se do vanilkových rohlíčků, ořechů, medvědích tlapek nebo cukroví z kakaového či kokosového těsta, které budete dále plnit krémy. To si však nechte až na dobu těsně před Štědrým dnem.

Výjimkou je však marmeláda. Má dlouhou trvanlivost a při delším odpočinku v chladu se do cukroví krásně vpije. S promazáváním však vyčkejte alespoň 1 den po upečení, nebude již tak křehké a nebude mít tendence se lámat.

Týden před Štědrým dnem

V tuto dobu se pusťte do nepečeného cukroví, které se dá konzumovat okamžitě a je rychlé na výrobu. Vyzkoušejte hned několik druhů oblíbených nepečených kuliček, čokoládové hrudky, marokánky, vosí hnízda či pralinky. Tento čas je vhodný také na promazání cukroví máslovými, pudinkovými a tvarohovými krémy a na veškeré druhy polev. Den před Štědrým dnem také upečte vánočku.

Rychlé perníčky, co voní po rumu

Přestože perníčky patří mezi cukroví, které potřebuje k získání vláčnosti čas, máme pro vás i variantu na perníčky, které jsou měkké hned po upečení a krásně drží svůj tvar. Aby silné aroma rumu nepřebilo perníkové koření, stačí připravit polevu z perníkového rumu, který je plný kořeněných vůní a vanilky, jež příjemně zesiluje vůni perníkového těsta. A navíc jde o poměrně jednoduchý a rychlý recept.

Jak připravit těsto

Dejte do misky 140 g medu a 60 g másla a rozehřejte je ve vodní lázni nebo opatrně na velmi mírném plameni. Následně nechte směs chvíli vychladnout, neměla by být horká, zároveň musí zůstat tekutá.

Pokud si chcete ušetřit čas a budete péct více druhů cukroví najednou, zadělejte si nejprve všechna těsta. Zdroj: KPixMining / Shutterstock.com

Do jiné misky dejte 230 g hladké mouky a vmíchejte do ní 2 kávové lžičky perníkového koření, stejné množství kakaa, 3/4 lžičky prášku do pečiva. Přidejte 2 syrová vejce, rozpuštěné máslo s medem a vše důkladně promíchejte. Těsto by mělo být značně lepivé a poměrně řídké. Zakryjte jej fólií a vložte tak na 45 minut do lednice.

Perníkový rum

Do menšího hrnce či rendlíku si nalijte 1 dcl rumu, přidejte pár hřebíčků, badyán, skořici, anýz a nakrájený vanilkový lusk. Poté směs přiveďte k varu a odstavte z plotýnky. Následně nechte vychladnout a veškeré koření vyjměte. Dejte si předehřát troubu na teplotu 170 °C.

Ztuhlé těsto vyndejte a krátce ho promněte na pomoučněném vále. Rozválejte si vždy náležitý kus a vykrajujte požadované tvary cukroví. Umístěte je na plech vyložený pečicím papírem a pečte vždy tak 8 až 10 minut.

Příprava polevy

Do misky nasypte 75 g moučkového cukru a za stálého míchání přilívejte perníkový rum po troškách. Poleva by měla být hustá, aby se vám s ní dobře pracovalo a zachovala si lesk. Vychladlé upečené perníčky stačí pak lícovou stranou v polevě namočit. V případě, že se poleva rychle vsakuje, měli byste do ní přidat ještě trošku cukru.

Zdroje: www.kupi.cz, www.jakvkuchyni.cz, www.ctidoma.cz