Kdy začít péct cukroví a v jakém pořadí udělat jednotlivé druhy?

Cukroví je jednou z nejdůležitějších součástí Vánoc, bez které si tyto svátky klidu a pohody snad nikdo neumí ani představit. A právě proto, že se Štědrý den rychle blíží, mnozí již plánují, jakými druhy cukroví své blízké letos pohostí. Někdo sází na osvědčené klasiky, jiní se nebrání ani různému experimentování. V každém případě se však vyskytuje zásadní otázka – kdy začít cukroví péct, aby bylo na Vánoce co nejlahodnější?

Pečení cukroví mnozí považují za jednu z nejzábavnějších aktivit roku, a hlavně pak děti si takové vykrajování perníčků anebo plnění formiček těstem na pracny náležitě užívají. Zároveň se naše byty a domy zaplní omamnou vůní cukru, koření, ořechů a medu a zvláštní pocit ve vzduchu nás přesvědčí o tom, že jsou nejkrásnější svátky roku skutečně za dveřmi. Pečení cukroví je zkrátka radost, která se však musí provádět s rozumem, a hlavně se musí dobře načasovat. Zatímco některé druhy se vyplatí připravovat klidně už koncem listopadu či začátkem prosince, jiné jsou chutné jen pár dní poté, co spatří světlo světa.

Linecké cukroví představuje vánoční klasiku. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Kdy péct linecké a perníčky

Mezi druhy cukroví, do kterých se můžete pustit hned v období prvního adventu, patří například linecké, pracny, perníčky a všechny ostatní „suché” sladkosti, jež potřebují dostatek času na provlhnutí a změknutí. Stejně tak si s předstihem můžete připravit i další cukroví, které se později chystáte plnit. Nikdy jej ale krémem neplňte předem! Krémy v cukroví podléhají poměrně rychlé zkáze, a tak například linecká kolečka plňte až pár dní před svátky. Výjimkou je jen marmeláda. Ta dlouho vydrží a do cukroví se při dlouhém odpočinku v chladu krásně vpije. Rozhodně se ale po upečení vyplatí s plněním alespoň jeden den vyčkat, dokud trochu linecké nezměkne, jinak by se mohlo lámat. Ale pozor! Případně polámané cukroví nikdy nevyhazujte, můžete je později využít při přípravě nepečeného cukroví.

Marmeládou mažeme linecké cukroví až později. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Po upečení cukroví, které má v průběhu času změknout, do krabice s ním přidejte kousek jablka anebo krajíc chleba. Ty totiž pustí vlhkost a napomůžou cukroví, aby bylo měkké. Naopak například zázvorky a jiné sušenky, u nichž je žádoucí lehká křupavost, jen uložte do uzavíratelné nádoby vystlané papírovou utěrkou.

TIP: Pokud máte v plánu péct cukroví o víkendových dnech, vždy si připravte těsto dopředu. Linecké těsto je ideální nechat odpočinout v chladničce alespoň jeden den. Těstu na perníčky svědčí dokonce i dva dny. Tak ať se o víkendu nemusíte zdržovat.

Perníčky potřebují rozležet Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Druhému adventnímu víkendu dominují marokánky a laskonky

Týden po upečení perníčků a lineckého se můžete pustit do přípravy medovníků, marokánek, medvědích pracek a také vanilkových rohlíčků. Stejně tak si můžete připravit laskonky. Myslete ale na to, že se cukroví stále jen peče a uchovává na další postup. Ve druhém týdnu jej ještě neplňte žádným krémem, neboť hrozí, že by krém do Vánoc nepřežil. Upéct již můžete také sněhové pusinky a kokosky.

Týden před Vánoci ve znamení kompletování

Správná doba na plnění a slepování nejrůznějších druhů cukroví přichází zhruba týden před Vánoci. Nyní už se můžete bez obav pustit do šlehání máslových krémů, zkompletovat laskonky, kakaová kolečka a košíčky a doladit všechny připravené druhy cukroví do finální podoby. Pokud chcete košíčky zdobit také čerstvým ovocem, tento krok si ještě rozmyslete a nechte jej raději až na den před Štědrým dnem. Ideálně však až na ráno Štědrého dne.

Všechno cukroví s krémem je nutné uchovávat v chladu. A zároveň tyto druhy cukroví po začátku Vánoc zkonzumujte co nejdříve.

Nepečené cukroví připravujte až na poslední chvíli. Zdroj: Spela Pogacar / Shutterstock.com

Kdy dělat nepečené cukroví

A právě na poslední chvíli se připravují i takřka všechny druhy nepečeného cukroví. Jen pár dní před začátkem Vánoc se pusťte do přípravy rumových koulí, vosích hníz, rolád a dalších druhů, které obsahují velké množství másla a neprochází tepelnou úpravou.

Není třeba se ničeho obávat, času je pořád ještě dost. Stačí jen postupovat správně a na Vánoce se můžete radovat z úchvatného cukroví, po kterém se bleskurychle zapráší.