Kedlubnový hrnec: fantastický recept podle dědy. Za babku oběd pro celou rodinu

Kedlubna je extrémně zdravá, křupavá a levná. Zařaďte ji do svého jídelníčku, třeba v podobě kedlubnového hrnce, na nějž vám přinášíme recept krok za krokem. Nebudete litovat!

Kedlubna původně pochází ze Středomoří, ale hojně se pěstuje i v Asii, zejména v Japonsku a severní Indii. Za největší „chroupače“ kedluben jsou považováni Němci. Ale ani Češi nejsou pozadu. Podle statistik každý průměrný Čech sní 2,5 - 3 kg kedlubny za rok.

Kedlubnový hrnec podle dědy

Výhodou tohoto pokrmu je, že ho můžete připravit jako rychlovku z jednoho hrnce.

Na videu najdete recept na Dědův kedlubnový hrnec krok za krokem:

Připravte si 5 kedluben, 5 brambor, 1 klobásu, 1 smetanu, trochu oleje, vývar, kopr, hladkou mouku a koření. Zeleninu a klobásu důkladně oloupejte. Všechny pevné přísady nasekejte na malé kousky. V hrnci nechte rozehřát trochu oleje a orestujte na něm nakrájenou klobásu. Uzeninovou směs zalijte 3 sběračkami vývaru, promíchejte vařečkou a okořeňte solí, pepřem. Polévkový základ zasypte nakrájenými kedlubnami, bramborami a chvíli povařte.

Z obyčejné kedlubny se dá uvařit úžasný oběd pro celou rodinu. Zdroj: barmalini / Shutterstock.com

Talíř plný chutí

Do mísy nalijte 1 kelímek smetany. Zasypte ji 3 vrchovatými lžičkami hladké mouky. Směs zlehka vyšlehejte tak, aby se obě přísady propojily. Polévku znovu zalijte vývarem, přidejte do ní trochu drceného muškátového květu a smetanovou směs. A pak záleží na vás: buď necháte pokrm zvolna dusit na vařiči, anebo ho dáte péct do trouby na 165 °C. Za 20 minut by měl být pokrm hotový. Podávejte ho posypaný nasekaným koprem.

