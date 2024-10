Přijde vám návštěva, kterou potřebujete zoufale pohostit něčím chutným, ale nemáte čas na složité vyvařování či pečení. Podívejte se na tento snadný a rychlý recept na vynikající švestkový koláč.

Tuto situaci asi všichni dobře znáte. Za chvíli vám přijde návštěva, jenže vy máte takřka uklizeno, prostřený stůl nemáte, a dokonce nemáte ani nic, čím byste hosty mohli nasytit.

Zkrátka a dobře byste potřebovali recept například na něco sladkého ke kávě, co nezabere moc času a je to jednoduché na přípravu. Tento recept na kefírový švestkový koláč máte do půl hodinky hotový. A je naprosto delikátní.

Youtube video recept na švestkový koláč najdete na kanále Český rozhlas:

Kefírový švestkový koláč

Jako první si vezměte 350 gramů švestek. Ty nejprve důkladně omyjte, a poté je rozkrojte na polovinu a zbavte pecek. Rozkrájené švestky dejte do misky a na chvíli je odložte stranou. Nyní se totiž vrhnete na drobenku.

Tu uděláte klasicky z tří lžic polohrubé mouky, 4 lžic cukru a trošky másla. Jakmile budete mít drobenku hotovou, můžete si začít předehřívat troubu, jelikož následující příprava těsta bude velmi rychlá. Troubu nastavte na teplotu předehřívání neboli starých známých 180 stupňů.

A nyní je na řadě těsto. Vezměte si hlubší mísu a nalijte do ní jeden kelímek kefíru. Rozklepněte dvě vejce a přidejte je do mísy společně s dvěma hrnečky polohrubé mouky, hrnečkem oleje, kypřícím práškem do pečiva, balením skořicového cukru a deseti lžičkami normálního cukru. Všechny ingredience smíchejte dohromady a vypracujte z nich hladké těsto. Poté si vezměte plech, vymažte jej tukem, posypte moukou a těsto na něj nalijte.

Snadné, rychlé, výtečné

A nyní přijdou na řadu kýžené švestky, které jste na začátku museli odpeckovat a rozkrojit. Půlky švestek pokládejte na celý povrch těsta, a následně vše zasypte drobenkou. Tu ještě lehce přitlačte povrchem vašich dlaní. A máte v podstatě hotovo.

Už jen stačí váš superrychlý koláč strčit do trouby, teplotu 180 stupňů není třeba měnit, a počkat zhruba půl hodinky, než se hezky upeče. Po půl hodině nechte koláč ještě vychladnout, a než jej budete servírovat, posypte jej cukrem. Dobrou chuť!

