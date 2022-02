Kelímkový koláč: Jednodušší a chutnější buchtu s ořechy a ovocem nenajdete

Možná znáte odměřování za pomoci hrnečků či lžic, ale co takhle zkusit to pomocí kelímku? Není nic snazšího, než si vzít třeba kelímek od jogurtu a s jeho pomocí „vyšvihnout" takový koláč, za který by se nemusela stydět ani zkušená pekařka.

Nemáte doma kuchyňskou váhu, a rádi byste upekli pro rodinu koláč? Pak vsaďte na kelímkovou metodu odměřování. Možná se vám to zprvu nebude zdát, ale je opravdu přesná a spolehlivá. My si dnes pomocí ní upečeme kelímkový koláč.

Kelímkový koláč se zakládá na kvalitním jogurtu, díky kterému je těsto kypré, vláčné a jemné. Jogurty jsou samy o sobě pro naše tělo velmi prospěšné, jsou totiž nositeli zdraví podporujících mikroorganismů, které se podílejí na mléčném kvašení. Také obsahují vápník a mléčný tuk, který dopomáhá tomu, aby se vápník ukládal do kostí, kde ho potřebujeme.

Bílý jogurt volte kvalitní. Zdroj: Shutterstock

Bílý jogurt je zdrojem kvalitních bílkovin

Bílý jogurt je taky zdrojem kvalitních bílkovin, minerálních látek jako jódu a zinku. Obsahuje i vitamíny, především pak A, D, B2 a B12. Když jíme jogurty či jiné mléčné výrobky pravidelně, ovlivňuje to příznivě střevní mikroflóru, imunitu i psychiku. Vybírejte také vždy jogurt dostatečně tučný, ideální je polotučný, který má kolem 3 g tuku ve 100 g jogurtu.

Kromě jogurtu v koláči figuruje i skořice. Ta má na naše tělo také blahodárný vliv. Působí totiž pozitivně na zažívání, pomáhá s bolestmi žaludku a působí jako prevence před žaludečními vředy. Skořice vám také pomůže zbavit se plynatosti a průjmu. Pokud trpíte nechutenstvím, skořice je pro vás to pravé, povzbuzuje totiž chuť k jídlu. Dále zabraňuje vzniku krevních sraženin a ředí krev. Je tedy prospěšná i pro náš krevní oběh a zdravé srdce.

Skořice do kelímkového koláče patří. Zdroj: Shutterstock

Kelímkový koláč se skořicí, ořechy a ovocem

Nyní se pojďme pustit do pečení velmi snadného koláče, k jehož přípravě budete potřebovat 2 kelímky jogurtu, 1 kelímek třtinového cukru, 2 kelímky polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva a 1/2 čajové lžičky mleté skořice. Dále 1 vejce, vlašské ořechy, libovolné ovoce a čekankový sirup. Nezapomeňte ani na máslo.

Připravte si mísu a smíchejte vejce s cukrem. Přidejte mouku, mletou skořici, prášek do pečiva a důkladně zamíchejte. Formu na koláč vymažte a vysypejte hrubou moukou. Do ní pak vlijte těsto a poklaďte ovocem. Skvělé jsou jahody, maliny, jablka i borůvky. Postříkejte čekankovým sirupem, posypejte nakrájenými ořechy a plátky másla. Pečte v předehřáté troubě na 180 °C 40 - 45 minut.

