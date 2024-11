Chcete znát houbu, která nejen skvěle chutná, ale i zajímavě vypadá? Dokonce je jednou z nejzajímavějších hub našich lesů. Jmenuje se klouzek strakoš.

Přestože se této houbě neznalí houbaři vyhýbají, informovaní nadšenci ji doslova milují! Nabízí totiž vynikající chuťové zážitky, a když na ni v lese narazíte, posbíráte většinou v okolí hned několik dalších kousků. Co je klouzek strakoš přesně za houbu a čím je specifická?

Chcete vidět, jak ve skutečnosti vypadá klouzek strakoš? Podívejte se na toto Youtube video na kanálu Jiří Laštůvka – Kudláček:

Zdroj: Youtube

Klouzek neboli hřib strakoš (Suillus variegatus)

Klouzek strakoš je jedlá houba z čeledi klouzkovitých. Má i mnoho místních názvů a lidově se mu říká zaječák, židák, máselník, koženáč, borovák, pastéřka nebo husí pupek. Klobouk strakoše bývá velký 3 až 10 cm a má polokulovitý tvar. V mládí je jeho okraj podvinutý, v dospělosti pak ostrý a rozvinutý. Typická je pro něj špinavě žlutá barva, někdy přechází do okrového, oranžového či nahnědlého odstínu, občas i s olivovým nádechem.

close info Profimedia zoom_in Klouzek strakoš je jedlá houba z čeledi klouzkovitých.

Když je houba malá, kryje klobouk jemná, sametově hnědavá plsť, která se později mění na šupinky. Pokožka klobouku se loupe jen těžko a za vlhkého počasí je mírně slizká, jinak je obvykle suchá. Pod kloboukem jsou póry, jež mají okrovou, hnědou až olivovou barvu a po dotyku modrají. Třeň houby je v mládí soudkovitá, později válcovitá.

Kde roste a kdy ho sbírat

Klouzek strakoš je mykorhizní houba, což znamená, že žije v symbióze s kořeny stromů. Svědčí mu vlhká stanoviště a kyselejší půda. Nejčastěji ho naleznete v jehličnatých lesích, zejména pod borovicemi. Ačkoliv roste i jednotlivě, většinou na něj narazíte v menších skupinkách. Nejlepší období pro sběr klouzků strakošů je od konce léta do konce podzimu, v závislosti na počasí.

Jak strakoš chutná

Tato houba má měkčí dužinu a slabou pryskyřičnou až ovocnou vůni. Jeho celková chuť je poměrně jemná a lehce nasládlá. Chutí a charakterem dužiny silně připomíná klouzky. Značnou výhodou strakoše je, že ze všech hřibovitých hub obsahuje údajně nejméně těžkých kovů.

close info FotograFFF / Shutterstock.com zoom_in Klouzek strakoš má měkčí dužinu a slabou pryskyřičnou až ovocnou vůni.

Klouzek strakoš v kuchyni

Strakoš se hodí do mnoha pokrmů a můžeme ho použít například na smažení nebo do omáček, jimž dodá bohatou plnou chuť a náležité aroma. Totéž platí i o použití v polévkách. Strakoši lze obohatit i nádivky a knedlíky a výborně se hodí i k masu. Stejně tak můžete houbu naložit do octa, a to jak samostatně, tak i ve směsi s jinými houbami a je vynikající i v kombinaci se zeleninou.

Zdroje: www.myko.cz, www.wikipedia.org, www.nasezahrada.com