Úplně jednoduchý bleskový hrnkový knedlík z mikrovlnky: Šetří čas, práci i peníz

Patříte mezi milovníky české klasiky? Tak to jistě na vašem stole několikrát do týdne nesmí chybět domácí houskový knedlík. V případě, že nemáte dostatek času, máme pro vás rychlý recept, kdy tuto skvělou přílohu během chvilky vyndáte hotovou z mikrovlnky.

Knedlíky jsou prostě českou pochoutkou, a ne vždy musí vyžadovat zdlouhavou přípravu spojenou s kynutím a postupným zpracováním těsta. Máme pro vás osvědčený recept, který vám nejen ušetří čas, ale postup výroby je zároveň velmi jednoduchý. Tento druh přílohy tak s přehledem zvládne i každý začátečník. A nemusíte se bát, knedlíky z hrnku jsou perfektně nadýchané a velice chutné.

Knedlíky mají svou historii

Tento pokrm byl známý už ve starověku, jen měl tehdy jinou podobu. Jednalo se tehdy o smažené kuličky nebo šišky, které se dělaly z mletého masa. Ovšem během 17. století se začala k jejich přípravě používat i mouka a knedlíky se pekly.

Zhruba v 19. století se knedlíky pojídaly jako hlavní jídlo a objevily se i jejich další variace z rýže či s různými náplněmi. V současné době jsou české knedlíky zpravidla ve tvaru většího válce, ale třeba v sousedním Německu jsou tradiční knedlíky kulaté a v Rakousku jsou oblíbené zase noky.

Zdroj: Shutterstock

Bez knedlíků by to v české kuchyni nešlo

Houskové knedlíky se hodí nejen ke klasickým českým omáčkám, ale dovedete si bez nich představit třeba kachnu se zelím nebo chutný gulášek? A samozřejmě vyhrávají vždy knedlíky domácí, které se s kupovanými nedají srovnávat.

V případě knedlíků z hrnečku se nemusíte obávat, že by se vám rozpadly, oslizly či rozvařily. Když je jednou vyzkoušíte, budete se k jejich přípravě pravidelně vracet, protože jsou téměř bez práce. Pojďte si to vyzkoušet!

Domácí knedlíky z mikrovlnky

Inspirovat se můžete ve videu:

Nejprve si připravte 4 čtvrtlitrové hrnečky a pečlivě je vymažte máslem nebo sádlem a řádně je vysypte strouhankou. Poté si nakrájejte do mísy 3 rohlíky či housky na kostičky, osolte, přidejte 3 čerstvé vaječné žloutky, 1 a 1/2 hrnku mléka, stejné množství pšeničné polohrubé mouky a špetku kypřicího prášku. Vše řádně promíchejte, a nakonec přidejte pevně vyšlehaný sníh ze zbylých 3 vaječných bílků. Poté vlijte těsto do hrnečků tak, aby sahalo přibližně do dvou třetin. Postupně totiž zvětší svůj objem.

Takto připravené hrnky s těstem vložte do mikrovlnné trouby a vařte při výkonu 700 W po dobu 8 až 10 minut. Během tohoto procesu můžete knedlík otestovat vpichem špejle, abyste poznali, jestli jsou už hotové. Když knedlíky vyndáte z mikrovlnky, vyklepněte je z hrnečků a rozkrájejte pomocí nitě nebo kráječe.

Hrníčkový knedlík si můžete podle libosti ochutit. Zdroj: PIXbank CZ / Shutterstock.com

A bonus na závěr?

Hrníčkový knedlík si můžete udělat pokaždé jinak, protože jej lze dle vašich potřeb i ochutit. Záleží, co máte rádi, výborná je například cibulka opečená na sádle, vyškvařená slanina, šunka, nasekaná petrželka či jiné bylinky, špenát, sýr, podušené houby či vařené uzené maso. Je to jen na vás a na vašem mlsném jazýčku.

