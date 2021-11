Geniální desetiminutový knedlík z mikrovlnky. Ošálíte s ním i šéfkuchaře

Příprava knedlíků je pro mnohé pořádně tvrdým oříškem. Někdy se zkrátka nedaří vytvořit správné těsto, jindy nejdou knedlíky dobře tvarovat a občas jsou knedlíky rozvařené. Právě s těmito těžkostmi může pomoci vaše mikrovlnná trouba. Knedlík v ní je hotový za několik málo minut, dobře vypadá a úžasně chutná. A co víc? Jeho přípravu zvládne naprosto každý!

Pokud existuje nějaká příloha, který je pevně spojena s českou kuchyní, jsou to bezpochyby knedlíky. Dají se servírovat k mnoha druhům omáček, k masu i guláši a strávníci si na nich mohou pochutnat v jejich různých variantách. Ať už jde ale o knedlík kynutý, houskový, bramborový či karlovarský, čas od času lze narazit na několik problémů. Výroba knedlíků zkrátka přináší jistá úskalí, na která mnozí kuchaři častokrát narážejí.

Těsto může být příliš tuhé, kvůli čemuž jsou pak tuhé i knedlíky, nebo naopak příliš tekuté a knedlíky nejdou tvarovat. Někdy se rozvaří, někdy jsou naopak nedovařené… Problémů se může vyskytnou mnoho. Dalším neduhem knedlíků je, že jejich příprava zabírá poměrně dost času. Někteří tedy přípravu domácích knedlíků vzdali a raději ke guláši servírují chleba. Není ale třeba věšet hlavu. Knedlíky lze totiž naprosto úžasně připravit v mikrovlnné troubě, a to takřka bez práce a s minimem času.

Knedlík z mikrovlnky

Budete potřebovat:

2 rohlíky

1 hrnek (250 mililitrů) polohrubé mouky

1 hrnek mléka

4 snítky hladkolisté petrželky

1 větší špetku soli

1/2 balíčku prášku do pečiva

4 lžičky rostlinného oleje

Postup:

Začneme tím, že si nakrájíme rohlíky na malé kostičky, lístky petržele odtrháme od stonků a nahrubo nasekáme. Poté nakrájené rohlíky přemístíme do mísy, prosejeme k nim mouku a kypřící prášek, přidáme vejce, sůl, petržel a mléko. Všechno dohromady smícháme v polotekuté těsto.

Vezmeme si 4 čtvrtlitrové hrnky a důkladně je vymažeme olejem. Poté do nich nalijeme těsto a vložíme do mikrovlnky. Nastavíme výkon na 650-700W a spustíme mikrovlnnou troubu na 6 minut. Po uplynutí času do jednoho knedlíku zapíchneme až ke dnu úzký nůž. Pokud je po vytažení čistý a neulpělo na něm žádné syrové těsto, je hotovo. V opačném případě knedlíky nechte vařit v mikrovlnce zhruba další dvě minuty.

POZOR: Knedlíky ihned po uvaření nakrájejte a servírujte. Daní za to, jak rychle a snadno jsou hotové, je skutečnost, že po uvaření poměrně rychle ztrácejí svou nadýchanost a tvrdnou.

Karlovarský knedlík z mikrovlnné trouby

Budete potřebovat:

2 rohlíky

1 hrnek (250 mililitrů) hrubé mouky

2 vejce

250 mililitrů mléka

trochu pažitky

petrželku

špetku soli

Postup:

Ve větší míse promícháme mouku se solí a nasekané bylinky. Do mísy přidáme na kostičky nakrájené rohlíky a zalijeme je dvěma žloutky rozmíchanými v mléce. Všechno promícháme a necháme chvíli odstát. Mezitím si z bílků připravíme sníh, který následně vmícháme do připravené směsi.

3 hrnky o objevu 250 mililitrů vysteleme potravinářskou fólií a naplníme je těstem na knedlíky. Hrnečky položíme na otočný talíř v mikrovlnné troubě uchy k sobě a necháme je vařit tři minuty na výkon 800W. Poté je otočíme uchy od sebe a „vlníme” další tři minuty. Po uvaření necháme knedlíky asi minutu odstát a můžeme podávat.

Bramborový knedlík z mikrovlnky

Budete potřebovat:

1/2 kila vařených brambor

1 vejce

1 lžičku soli

1 lžíci hrubé mouky

1 lžíci dětské krupice

Postup:

Uvařené a vychladlé brambory rozšťoucháme, přidáme k nim vejce, krupici, sůl a mouku. Dobře promícháme a vypracujeme v těsto. Vytvoříme z něj dva knedlíky a vložíme je do plastového sáčku či skleněné zapékací mísy s víkem. Podlijeme knedlíky trochou vody, sáček či mísu uzavřeme a dáme je vařit do mikrovlnné trouby při 750W asi na pět až sedm minut. A je hotovo!