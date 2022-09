Skvostné kynuté knedlíky zarolované s jablky a mákem: Lepší než štrúdl

Ke konci léta neodmyslitelně patří jablka a s nimi spojené recepty. Nejčastěji se z nich připravuje hlavně štrúdl, můžete z nich ale vyrobit i dokonalé ovocné knedlíky. A to v úplně jiné podobě, než na kterou jste byli u ovocných knedlíků doposud zvyklí.

Ovocné knedlíky miluje snad každý. Nejčastěji se plní jahodami, borůvkami, meruňkami anebo švestkami. Připravit se ale dají i z jablek. Zkoušeli jste už ovocné knedlíky připravit poněkud netradiční metodou, během které nevznikne několik malých knedlíků, ale jen jeden velký? Díky tomu si ušetříte mnoho práce a času a výsledek bude naprosto báječný.

Jak na kynuté těsto

Slaďoučké ovocné knedlíky se většinou připravují z kynutého těsta. Z jeho výroby má ovšem stále poměrně dost lidí strach, neboť se například bojí, že jim těsto nevykyne správně. I to se pochopitelně může stát, pokud nedodržíte několik zásadních bodů.

Často se stává, že lidé nevědomky pracují se starším droždím. V takovém případě těsto rozhodně nevykyne a vaše veškeré úsilí vyjde vniveč. Vždy proto pracujte jen s čerstvým droždím. Nejvhodnější je pak vsadit na droždí instantní, které má oproti tomu čerstvému přece jen podstatně delší trvanlivost.

Aby těsto dobře nakynulo, měly by být všechny ingredience pokojové teploty. Zdroj: Profimedia

Dalším problémem je teplota ingrediencí. Aby droždí mohlo správně pracovat a aktivovalo se, je třeba jej při přípravě kvásku zalít vlažným mlékem. Pozor! Opravdu jen vlažným, nikoliv horkým. A pokojové teploty by pak měly být i další ingredience jako například máslo či vejce.

Nejdůležitější je ale samotné kynutí. To musí probíhat na teplejším místě (opět ale ne horkém, a proto těsto raději nedávejte vykynout do trouby) a měli byste mu dopřát skutečně dostatek času. Těsto by mělo také kynout pod utěrkou či potravinářskou fólií, aby zbytečně neosychalo.

Kynuté jablečné knedlíky s mákem a strouhankou

Na podrobný postup se podívejte ve videu:

Na těsto budete potřebovat 250 gramů polohrubé mouky, sáček instantního droždí, lžičku cukru, 120 mililitrů vlažného mléka, 1/2 lžičky soli, 2 lžíce cukru, 2 lžíce oleje a 1 vejce. Na náplň si připravte 2 lžíce másla, 4 lžíce strouhanky, 1 lžíci moučkového cukru, 4 lžíce mletého máku, 3 jablka a další moučkový cukr na posypání.

V první řadě si připravíme kvásek. V míse promícháme asi 1/3 z 250 gramů mouky s instantním droždím, 1 lžičkou cukru a vlažným mlékem. Zakryjeme mísu utěrkou a necháme asi 15 minut odpočívat, aby vzešel kvásek. Pak do mísy přidáme zbytek mouky, sůl, 2 lžíce cukru a také olej. Lehce promícháme a přidáme také vejce. Všechno společně vypracujeme v hladké těsto a vytvoříme z něj kouli. Mísu opět přikryjeme utěrkou a necháme těsto vykynout. To potrvá zhruba 30 minut.

Po uvaření knedlík tváří jako klasický, uvnitř se ale skrývá sladká náplň. Zdroj: Shutterstock

Mezitím, co těsto kyne, si připravíme náplň. Na másle osmažíme dozlatova strouhanku a vmícháme do ní jednu lžíci moučkového cukru. Jablka si oloupeme a škrabkou je nakrájíme. Díky tomu získáme opravdu tenké plátky.

Vykynuté těsto rozválíme na velký obdélník. Podobně, jako kdybychom dělali závin. Na těsto pak nasypeme strouhanku a válečkem ji do něj ještě lehce vtlačíme. Na strouhanku přijde mletý mák, který ještě poprášíme trochou moučkového cukru. V této fázi rozdělíme těsto na dvě části, aby nám ve výsledku vznikly dva velké knedlíky.

Na každou část dáme jablka a těsto zarolujeme jako roládu. Ze stran jej dobře uzavřeme, aby nevypadla náplň. Nakonec knedlíky vaříme ve vroucí vodě asi 20 až 25 minut. Hotový knedlík nakrájíme a podáváme společně s cukrem, mákem a přelitý rozpuštěným máslem.

TIP: Do náplně se skvěle hodí například i rozinky. Knedlíky ozvláštní také ořechy, které jim přidají krásnou křupavost.