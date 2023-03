Dokonale usmažené koblihy podle Josefa Maršálka. Mistr má svůj tajný fígl

Dobrou slaďoučkou koblihou snad nikdo nepohrdne. A to obzvlášť v případě, kdy je navíc kobliha domácí. Ty připravené podle známého cukráře Josefa Maršálka jsou dokonalé, nadýchané a krásně měkoučké. Víte, jak je udělat a na co si při jejich výrobě dát pozor?

Ze sladkého pečiva jsou v Česku dost možná nejpopulárnější koblihy. Ať už jsou plněné džemem, čokoládou nebo vanilkovým krémem, neodolá jim snad nikdo. Do jejich domácí přípravy se ale pouští jen málokdo, což je velká škoda. Domácí koblihy jsou totiž naprosto božské. Navíc z nich budete mít o to větší radost.

Pochoutka starých Římanů

Nadýchané koblihy dělaly hezčí dny už starým Římanům. I když je pravdou, že je tenkrát jedli spíše samotné. Plněné ovocem se začaly objevovat až v roce 1690, kdy je měla údajně usmažit pekařka Cäcilie Krapf ve Vídni, a to v období masopustu. Možná i díky ní tedy vznikla tradice spočívající v tom, že právě na masopust se dodnes v mnohých domácnostech koblihy smaží.

Typickou náplní koblih je meruňkový džem. V posledních letech jsou ale stále populárnější koblihy s čokoládou, vanilkovým krémem či jiným druhem marmelád a džemů. A když na plnění koblih není čas, skvěle chutnají i jen tak poprášené moučkovým cukrem.

Koblihy podle Josefa Maršálka

Výroba koblih se možná na první pohled může zdát poněkud náročná. Přece jen je třeba připravit kvalitní kynuté těsto a následně koblihy usmažit v horkém oleji se správnou teplotou. S receptem od známého cukráře Josefa Maršálka je ale příprava koblih hračka. A navíc chutnají jako z té nejlepší pekárny.

Těsto na koblihy

Smíchejte 180 gramů hrubé mouky se 300 gramy teplého mléka, přidejte 80 gramů cukru a do směsi rozdrobte 40 gramů droždí. Přikryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě 30 minut pracovat, aby vzešel kvásek. Pak do něj zapracujte 530 gramů hladké mouky, 4 vejce, 20 gramů rumu, 120 gramů změklého másla a 6 gramů soli. Všechno společně vypracujte v hladké, ale lehce řidší těsto, než je například těsto na vánočku. Těsto přikryjte a dopřejte mu dalších 30 minut na kynutí.

Smažení koblih

Z těsta tvarujte jednotlivé koblihy a ty následně nechte pod utěrkou ještě jednou dokynout. Měly by asi ztrojnásobit svůj objem. Pak si v hrnci rozehřejte řepkový olej na 170 stupňů Celsia. Teplota je opravdu důležitá. Pokud by byl totiž olej příliš chladný, koblihy by jej nasákly. A kdyby byl naopak až moc horký, rychle by se připalovaly, avšak uvnitř by zůstaly syrové.

Opatrně pak do oleje koblihy vkládejte a z každé strany je smažte 2 minuty. Hotové koblihy odkládejte na papírovou utěrku, která pojme přebytečný tuk.

Jak plnit koblihy

Jakmile koblihy vychladnou, můžete je jen poprášit moučkovým cukrem nebo je ještě naplnit. Stačí do nich z boku udělat ostrým nožem dostatečně hlubokou díru a tu následně s pomocí cukrářského sáčku naplnit džemem či čokoládovým krémem.