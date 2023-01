Masopustní koblihy našich prababiček. Tenhle valašský recept nic nepřekoná

Koblihy patří k masopustu stejně jako koláče k posvícení a vždy byly jednou z lahůdek v období závěrečného hodování. Udělejte si je letos podle tradičního receptu moravské babičky. Jsou chuťově naprosto neodolatelné a budete překvapeni, jak rychle vám zmizí.

Receptů na masopustní koblihy je nepřeberné množství a v rodinách si je předávají z generace na generaci. Zpravidla má každý ten svůj oblíbený a léty prověřený. Pokud mezi ně nepatříte, zkuste je letos upéct tak, jak to dělaly valašské babičky na Moravě. Jednoznačně s nimi sklidíte úspěch a budou po vás žádané i během celého roku.

Inspirovat se můžete se na videu zde:

Co to je masopust?

Možná znáte toto období roku také pod názvem fašank, šibřinky nebo voračky. Jedná se o dobu hojnosti a bujaré zábavy, která předchází postní době. V českých zemích mají tradici již od 13. století, kdy se konaly tradiční veselice, a to jak mezi bohatými, tak i chudými. Kdysi chtěli mravokárci toto veselí dokonce zakázat, ale neuspěli, protože lidé si ho nenechali vzít.

Ve Valašském muzeu v přírodě se každoročně soutěží o nejlepší masopustní dobroty. Zdroj: Jan Kolář / Foto

Začíná po svátku Tří králů, tedy 6. ledna a má vždy pevné datum. Končí Popeleční středou, která se odvíjí od data Velikonoc a zpravidla končí od poloviny února do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy.

Po masopustu pak začíná tradiční postní doba velikonoční a 40 dní před Velikonočním pondělím se drží půst bez masa. Během masopustu probíhají taneční zábavy, oslavy a vše vrcholí posledním čtvrtkem, kterému se říká tučný čtvrtek, a to proto, že byl často spojován se zabijačkou a řádnou hostinou. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které se nazývají „ostatky“, se konají různé rituály, scénické výstupy a průvod masek, který zpravidla končí taneční zábavou.

Masopustní koblihy od babičky

K masopustnímu jídelníčku patří neodmyslitelně i koblihy. Dříve se jindy nepřipravovaly. Začněte tím, že si zaděláte těsto. Nalijte do hrnečku 100 g mléka, přidejte do něj 2 dkg cukru a lehce zahřejte, mléko by nemělo být horké. Poté si dejte rozpustit 7 dkg másla.

Do mísy nasypte trochu mouky, 5 dkg moučkového cukru a 1 kávovou lžičku soli. Všechny suroviny řádně promíchejte a uprostřed udělejte malý důlek, do něhož rozdrobte 40 g kvasnic a přelijte je ohřátým mlékem.

Počkejte, dokud kvásek nevzejde a poté do něj přidejte 30 dkg polohrubé mouky, 20 dkg hladké mouky a 3 žloutky. Zamíchejte a následně přidejte 150 g mléka, rozpuštěné máslo a 1 polévkovou lžíci rumu. Poté těsto řádně vymíchejte. Pokud je tuhé, můžete opatrně přilévat mléko.

Těsto by mělo být ve výsledku hladké, nelepivé a měly by se v něm tvořit bubliny. Povrch těsta posypte trochou mouky, aby při tuhnutí neoschlo a můžete ho požehnat křížkem, který do něho dříve hospodyně tvořily lehkým otiskem hrotu dlaně. Přikryjte čistou utěrkou a nechte v teple tak 45 minut kynout.

Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněný vál a rozválejte ho na placku vysokou přibližně 1 cm. Do jedné poloviny takto připraveného těsta si naznačte hrnečkem nebo sklenicí kolečka a do jejich středu položte povidla. Následně na ně překlopte neporušenou druhou polovinu těsta a přes obě vrstvy vykrajujte kolečka tak, aby povidla zůstala uprostřed budoucí koblihy.

Takto připravené koblihy nechte ještě tak půl hodiny odpočinout na vále a poté smažte ve velkém množství rozpáleného oleje. Usmažené koblihy nechte na mřížce nebo ubrousku okapat od tuku.

