Kočičí štajryš může neznalé překvapit. Zda pozitivně, to je jen na vašich chutích a zvyklostech. Je to jídlo prosté, ale velmi výživné. Jsou v něm samé dobré věci a dochutit si jej rozhodně můžete podle vašich představ. Jste zvědaví?

Kočičí štajryš aneb prostá jídla, která se z jídelníčků vytrácí

Plzeňáky štajryš asi ničím nepřekvapí, ale pro ostatní to může být zajímavé okénko do původní prosté, ale často také zdravější kuchyně. Obecně staročeská jídla slaví velký návrat. Proč?

Ingredience vás nepříjdou na majlant, vaření nezabere celý den a snadno takovou večeři nebo oběd zařadíte do jídelníčku dospělým i dětem. Navíc se také může hodit i do různých diet a snadno si připravovaná jídla upravíte podle vlastních požadavků.

Nechcete vyzkoušet bramborovou kaši s kroupami? Takto ji připravuje Martina Jindřichovská, která na svém YouTube kanále nabízí celou řadu zajímavých receptů. Je to tak štajryš, ale verze nejprostší.

Zdroj: Youtube

Staročeská jídla stojí za zkoušku

Jídla, která se z našich jídelníčků už vytratila, ale dříve byla na talíři téměř denně, jsou většinou luštěninová. Najdete proto různé kombinace čočky, fazolí či hrachu. Další oblíbenou ingrediencí v dobách minulých byly také kroupy. Už od pohledu jde o zrno a může být jako ovesné, tak pšeničné nebo z ječmene.

Důležité ale je, že je celé zrno, a proto obsahuje hodně vlákniny a důležité prvky jako například vápník, hořčík, zinek, selen, fosfor, železo i vitaminy skupiny B. Kroupy se běžně používaly jako zavářka na zahuštění různých pokrmů a nesměly chybět ani v jelitech nebo krevní polévce ze zabíjačky.

A co je to tedy onen kočičí štajryš? Jde o jídlo typické pro plzeňský kraj a jeho základem je bramborová kaše, kroupy a kysané zelí. Do směsice se pro vůni i chuť přidává nejen cibulka, ale také škvarky nebo slanina. Podobnou směsicí je také kočičí svatba nebo šumajstr, které jsou ale především luštěninové.

Kočičí stajryš ovoní koření i škvarky

Kroupy je třeba po půlhodinovém máčení povařit asi 15 minut. Kysané zelí trochu propláchněte a poduste asi 5 minut. Jak připravit bramborovou kaši jistě víte, a tak máte základ na štajryš, který pak stačí jen smíchat a dochutit.

Do štajryše se přidává kousek uzeniny nebo škvarků. Je jen na vás, co zvolíte, původně to bývala na kostičky nakrájená slanina nebo kousek uzeného, samozřejmě se hodí i klobása nebo točený salám.

Na vyškvařeném omastku můžete udělat také cibulku, stačí jen mírně do zlatova, aby se nepřepálila. Štajryš není nijak zvlášť kořeněný. Jídlo je potřeba podle chuti osolit a opepřit. Další koření není nutné, ale hodí se majoránka a kmín, které tohle obyčejné, ale syté jídlo rozvoní.

Na přípravu budete potřebovat 400 g kysaného zelí, 800 g brambor, 100 g krup a 1 střední cibuli. Škvarků nebo uzeniny stačí asi hrst, kterou osmahnete na sádle.

