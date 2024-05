Slyšíte to prvně? Kočičí svatba je skutečně staročeský pokrm a navíc chutný i velmi snadný. Kočičí svatba sice bývala postním jídlem, ale to se brzy změnilo, když se začala přidávat slanina nebo škvarky. Jinde si zase dopřávali kousek klobásky.

Dnes skoro neznámá staročeská klasika

Kočičí svatba nebo tanec, ale také šoulet nebo šumajstr, jsou jídla z luštěnin, která se běžně dělala nejen v židovských rodinách o šabatu, ale také v různých oblastech Česka. V mnohých oblastech to bylo také jídlo postní, protože v něm nebylo maso. I když samozřejmě existují varianty se vším všudy.

Jde o různá jídla, která jsou vesměs považovaná za staročeská. A jistě si také vzpomenete, že se říkalo, „Hrách a kroupy to je hloupý, to my máme každej den." To mohla být narážka zrovna na kočičí svatbu, ale i na vánočního houbového kubu!

Jak připravit šoulet? Naučte se zapečený pokrm z hrachu, krup a uzeného masa po vzoru tohoto příspěvku z YouTube kanálu Toprecepty.

Zdroj: Youtube

Hrách a kroupy nejsou hloupý

Pamatujete na tu dětskou říkanku, „Houpy, houpy, kočka snědla kroupy, kocour hrách na kamnách…“. Tak nějak je to i s kočičí svatbou, šouletem a šumajstrem. Základem jsou hrách a kroupy.

V tom případě jde o postní jídlo zvané šoulet, u židů cholen, ale jinde také kočičí svatba. Je to pokrm prostý, ale výživný, neboť jak známo, luštěniny jsou levné, syté, plné bílkovin i vlákniny.

Šumajstr prý pochází z oblasti Slovácka, a kromě hrachu a krup nebo třeba čočky a fazolí se do něj přidávalo i trochu špeku, uzeného nebo škvarků na omaštění a ovonění. Pokrm si ale v různých oblastech vlasti každý trochu obměňoval, a tak se v různých regionech přidávaly do jídla také různé druhy zeleniny, především brambory, petržel a mrkev a k takovému obědu se přikusovaly kvašáky a nakládané okurky.

Aby to mělo všechno šmak a říz, přidává se k luštěninám také česnek a majoránka, které se k sobě náramně hodí a jsme na ně zvyklí třeba z bramboráků.

Fazolový šumajstr ze Slovácka

Na základní verzi, a ta se připravuje právě na Slovácku, nepotřebujete mnoho a pokrm se nezapéká. Den dopředu si namočte 2 hrnky luštěnin dle vašeho výběru a později je uvařte v nesolené vodě.

Na přípravu pak budete potřebovat jen na sádle osmahnuté dvě nakrájené cibule, do které přidáte skoro plný hrnek nakrájeného uzeného masa a až se trošku osmahne, pak i hrst drobných škvarků.

Přidejte dva hrnky luštěnin, na Slovácku jsou to hlavně velké fazole, a nechte pořádně prohřát. Pak přidejte také kroupy, pořádně osolte a okořeňte promnutou majoránkou. Až na konec se přidává utřený česnek, ale pak je jídlo peprnější.

Obvykle se totiž česnek přidává už na začátku do cibulky, díky čemuž jeho pikantní chuť i vůně zjemní. Pokud se chcete podívat na přípravu, tento způsob přípravy fazolového šumajstra najdete v 8.díle pořadu Špetka Slovácka.

Zdroje: toprecepty.cz, varecha.pravda.sk