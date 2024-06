Lákají vás grilované masové šišky, jaké jste ochutnali na dovolené? Nemůžete tu chuť vygumovat z paměti a už se těšíte, až o víkendu začnete grilovat? Připravit autentickou koftu není těžké a vězte, že doma si ji stejně každý dělá trochu jinak a s tím kořením a ingrediencemi, které má zrovna po ruce.

Kofta: Grilování po balkánsku nebo jako na severu Afriky

Jak se dělají kofty z mletého masa? Není to nic složitého. Do masové směsi nepatří vejce, ani mouka nebo rohlíky. Je to vlastně docela dietní jídlo, které je plné masa i chutí a vůní koření. Už se vám sbíhají sliny?

Jak připravit koftu vám názorně ukáže autor příspěvku z YouTube kanálu Food Wishes.

Kofta na sto způsobů

Říká se jim různě. Kofta, kebab, čufty, čevapčiči nebo prostě masové šišky a kuličky. Připravují se tradičně v jižních zemích, kam jezdíváme na dovolenou a s jejich obměnami se můžete setkat v Dalmácii i dál na Balkáně, v Turecku a Středním východě či severu Afriky.

Jde o mleté maso, které se připravuje na grilu často napíchnuté na špejli, ale v domáckých podmínkách se také smaží či peče. Může jít jak o směs hovězího a vepřového či také pouze o hovězí nebo naopak u nás méně používané jehněčí maso.

Podle oblasti se do směsi přidává různá zelenina a zelené i sušené koření, což dává každému receptu trochu jiný šmrnc a do naší kuchyně to vnáší zas trochu exotiky a vzpomínek na letní dovolenou.

close info LiliGraphie / Shutterstock zoom_in Letní grilování vyšperkujte také dobře dochucenými tzatziki.

Ke koftě musí být dip!

Jak připravit koftu jste už viděli, ale pokud toužíte po autentickém pokrmu, budete muset přidat ještě i dip, který ke každé koftě patří. Ale který? V Řecku a také Turecku se kofta může podávat s tzatziky.

Jde o dobře známý salát nebo dip připravený z nastrouhaných okurek s řeckým jogurtem, prolisovaným česnekem a nasekaným koprem. Dip je třeba dosolit a opepřit, někdo také přidává strouhaný muškátový oříšek.

Na Středním východě se často používá tahini omáčka, což je pasta ze sezamového semínka. Základní pastu je nutné ale ochutit. Receptů je několik, nicméně základem je troška vody, olivového oleje, citronové šťávy nebo bílého octa, prolisovaný nebo utřený česnek, sůl, pepř, chilli, římský kmín a sušený koriandr. Vznikne řídká kaše, která se používá jako dip k masům, ale také se jí jen s pitou čili chlebovými plackami.

Populární jsou také obdoby dipu baba ganúš, což je zeleninový dip převážně z pečených, grilovaných, nebo smažených lilků. Přidat se do něj mohou také stejně tepelně upravené papriky nebo cibule a česnek, nicméně základem je pečený lilek, troška tahini, prolisovaný stroužek česneku a sůl.

Zcela nový rozměr má baba ganúš s čerstvými bylinkami jako je kopr, koriandr nebo také petrželka. Z pečené zeleniny se stáhne slupka a vše se společně rozmixuje.

Výborný je také jogurtový dip s česnekem, čerstvou mátou a troškou citronové šťávy. Je to omáčka, která se hodí nejen k mletým masům, ale i k drůbežímu či smaženým mořským plodům.

Zkuste balkánský paprikový ajvar

Ajvar čili paprikový dip se připravuje převážně z pečených nebo grilovaných kapií, ke kterým se přidá také pečený lilek. Pokud lilek pečete v celku, nezapomeňte jej propíchnout na několika místech vidličkou, aby vám neexplodoval.

Obě zeleniny je třeba péci tak dlouho, dokud nejsou zcela měkké. Do směsi patří také česnek, který můžete péci, pak zesládne i mírně zkaramelizuje, nebo použijte čerstvý, přepasírovaný.

Z veškeré zeleniny stáhněte slupku, rozmixujte, a ještě směs zredukujte na pánvi, aby byla chuť výraznější. Do omáčky během vaření přidejte trošku octa a na mírném žáru nechte probublávat alespoň půl hodiny, aby omáčka ztratila přebytečnou vodu a získala na intenzivní chuti. Směs dosolte a opepřete, a pak plňte do čistých uzavíratelných sklenic. Tento dip se výborně hodí k masům, ale i na opečený chléb.

