Překvapte letos na Vánoce a naservírujte na stůl netradiční cukroví podle oblíbeného receptu Nadi Konvalinkové. Kokosové špalíčky jsou z piškotového těsta a chutnají famózně!

Naďa Konvalinová je známá svým zdatným kuchařským uměním a láskou k jídlu. Vyzkoušejte letošní Vánoce jeden z jejích oblíbených receptů na sladké cukroví, kterému neodolá žádná návštěva a jistě bude příjemným zpestřením sváteční vánoční tabule. Výhodou je i to, že je velice jednoduchý a rychlý. Kokosové špalíčky z piškotového těsta jsou natolik vláčné a hebké, že se vám doslova rozplynou na jazyku.

Na přípravu kokosových špalíčků z piškotového těsta se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Český rozhlas:

Zdroj: Youtube

Recept od kuchařky Václava Havla

Pokud jde o původ receptu, Naďa Konvalinková jej získala od své přítelkyně Ireny Košíkové, zvané „Čirina“. Kdysi vařila a pekla pro našeho prezidenta Václava Havla, a i on si často na kokosových špalíčcích s radostí pochutnával.

Recept na kokosové špalíčky

Do mísy nasypte 200 g moučkového cukru, přidejte 1 celé syrové vajíčko, 1 polévkovou lžíci tekutého medu a 50 g povoleného másla. Veškeré ingredience společně utřete do jemné pěny. Postupně a po částech pak přilijte za stálého míchání 200 ml mléka a následně postupně vmíchejte i 300 g polohrubé mouky smíchané s 1 kypřícím práškem do pečiva. Ve výsledku by vám mělo vzniknout hladké řídké těsto.

close info YouTube.com zoom_in Veškeré ingredience společně utřete do jemné pěny.

Příprava na pečení

Následně si připravte plech s vyšším okrajem a vyložte ho pečicím papírem, který i s kraji plechu potřete sádlem a vysypte strouhaným kokosem. Pak vlijte na plech připravené těsto, mělo by být vysoké zhruba 1,5 cm a uhlaďte jeho povrch. Pečte při 180 °C po dobu 25 minut, a to dozlatova.

Poleva

V tuto chvíli máte čas na přípravu polevy. Do hrnce nasypte 300 g moučkového cukru, přidejte 50 g kakaa, 250 g povoleného másla, 5 lžic mléka a dejte svařit. Postupně vymíchejte hladký krém, do kterého později mimo plotýnku vmíchejte 200 ml rumu.

close info YouTube.com zoom_in Každý kousek napíchněte na vidličku, smočte v polevě.

Vytvořte špalíčky

Upečený piškot nechte vychladnout a následně ho rozřežte na obdélníčky o velikosti zhruba 2 x 3 cm. Každý kousek pak napíchněte na vidličku, smočte v polevě a obalte ze všech stran ve strouhaném kokosu. Jakmile poleva zatuhne, můžete servírovat na stůl.

Zdroje: www.budejovice.rozhlas.cz, www.jimeto.cz