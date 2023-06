Úžasný ovocný koláč bez mouky, cukru i másla. Je nadýchaný jako obláček

Věděli jste, že si šťavnatý ovocný koláč můžete upéct i v mnohem zdravější a podstatně méně kalorické verzi? Nepotřebujete na jeho přípravu máslo, mouku, a dokonce ani cukr. Jeho základem jsou totiž ovesné vločky. Přesto je nadýchaný a chutná naprosto božsky.

Upéct dokonalý ovocný koláč, který je šťavnatý, krásně nadýchaný, plný chuti a zároveň zdravý a s minimem kalorií se může zdát jako nesplnitelný úkol. Rozhodně to ale jde. Rychlý koláč s ovocem si okamžitě zamilujete. A můžete si dopřát hned několik kousků, protože po něm vůbec nepřiberete.

I koláč může být zdravý a s minimem kalorií. Zdroj: Shutterstock

Fitness koláč

Drtivá většina koláčů a buchet obsahuje ohromné množství mouky, cukru a také tuku. Díky tomu pochopitelně chutnají báječně, rozhodně ale nejsou nijak zdraví prospěšné a jejich nepřiměřená konzumace vede k přibírání na váze. A pokud už několik týdnů dřete, abyste do léta shodili nějaká ta kila navíc, běžné moučníky vám vaše snažení mohou pěkně překazit. Naštěstí ale můžete mlsat bez výčitek.

Stačí například klasickou pšeničnou mouku nahradit moukou žitnou. Případně také vhodně poslouží namleté ovesné vločky, které jsou plné vlákniny. Místo másla či oleje používejte bílý jogurt nebo tvaroh. Díky nim budou moučníky krásně vláčné a přitom zdaleka ne tolik tučné jako právě s máslem. A i cukr se dá velmi jednoduše nahradit. Postačí k tomu třeba rozmačkaný banán nebo sladidlo. Skvělý je čekankový sirup, stévie anebo xylitol.

Kromě vlákniny obsahují ovesné vločky i celou řadu vitamínů B, vitamín K, železo, fosfor, lecitin, draslík, vápník, zinek a mnoho dalších cenných látek. Zdroj: shutterstock.com

Zdravý ovocný koláč

Na ovocný koláč budete potřebovat jen hrstku surovin a za pár minut můžete servírovat. Perfektně ho ocení malí i velcí a skvěle se hodí do horkého letního odpoledne. Upéct ho můžete s třešněmi, švestkami, borůvkami, jahodami anebo třeba meruňkami.

Podrobný postup najdete ve videu:

Těsto bez mouky a cukru

Do větší mísy rozklepněte 3 celá vejce a přidejte k nim větší špetku soli. Několik minut vejce šlehejte do hustější pěny. Přilijte 250 mililitrů mléka, zhruba 2 lžičky sladidla a promíchejte. V kuchyňském robotu si rozemelte 150 gramů ovesných vloček, smíchejte je s 1/2 lžičkou jedlé sody a rovněž vmíchejte do těsta.

Těsto nalijte do pečicím papírem vyložené formy a ledabyle jej posypte 250 gramy čerstvého ovoce. V krajním případě můžete použít i třešně mražené. Koláč vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte jej zhruba 40 minut. Po upečení by měl být na povrchu zlatavý. Vyčkejte, dokud koláč nevychladne, a můžete servírovat. Na talíři jej můžete ještě poprášit moučkovým cukrem. Přece jen troška cukru nikomu neuškodí.