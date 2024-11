Podzim je období, kdy je chladno a zima. Lidé proto častěji vyhledávají aktivity, které je možné dělat doma. Co třeba si upéct koláč jménem podzimní sen. Nikdo mu neodolá, podívejte se.

Je podzim, a to znamená jen jedno. Venku začíná být zima, prší, je blátivo, no zkrátka je nepříjemné počasí. A právě v tomto období se mnoho lidí snaží co nejméně chodit ven, a proto si hledají aktivity, které mohou dělat v pohodlí a teple domova.

Jednou z takových aktivit je například pečení. A tento koláč jménem podzimní sen je pro lenivou chvilku v kuchyni naprosto ideální. Je velice jednoduché jej udělat, chutná naprosto fantasticky, a naprosto nikdo mu nedokáže odolat.

Youtube video, jak udělat dýňový koláč, najdete na kanále kamčalinda:

Podzimní sen

Příprava koláče s nejpoetičtějším názvem může začít. Jako první si vezměte větší mísu či hrnec. Tam dejte 250 gramů hladké mouky, 110 gramů krupicového cukru, lžičku kypřícího prášku do pečiva, lžičku skořice, 2 lžíce kakaa a 2 lžíce perníkového koření.

Tuto směsici sypkých surovin pořádně promíchejte. Poté si vezměte 160 gramů másla, ideálně s 84 procenty mléčného tuku, a nakrájejte jej na kostičky. Přidejte je do misky a pomocí prstů utvořte drobenku.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pokud chcete, aby váš koláč měl opravdovou podzimní atmosféru, dejte do něj jablka, hrušky, švestky nebo hroznové víno.

Následně si vezměte formu na koláče a vymažte ji máslem. Vysypte do ní zhruba tři čtvrtiny vašeho drobenkového korpusu. Poté pomocí dlaní drobenku přitlačte na dno a do okrajů formy. Nyní je potřeba vytvořit náplň.

Vezměte si čistou mísu a do ní dejte jedno balení odtučněného tvarohu, balení bílého jogurtu, balení zakysané smetany, půl balení prášku z vanilkového pudinku a 2 lžíce medu. Veškeré ingredience důkladně promíchejte.

Tomuto koláči nikdo neodolá

A už se blížíte do cíle. Vaši připravenou náplň nyní vylijte z mísy do formy s již připraveným korpusem. Teď však přichází část, která je čistě na vás. Vezměte si vaše oblíbené ovoce, pokud chcete být v opravdovém podzimním duchu, jsou ideální švestky, hrozny, jablka nebo hrušky. Můžete však použít jakékoliv ovoce, záleží pouze na vaší chuti.

Ovoce omyjte, případně z něj odstraňte pecky a nakrájejte na tenké měsíčky. Ty následně naskládejte navrch tvarohové náplně. A máte hotovo. Už stačí jen posypat zbytkem drobenky a nechat vaše dílo péct v předehřáté troubě na 175 stupňů po dobu 35 minut. Nechte trochu ztuhnout a dobrou chuť!

