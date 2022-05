Zbyly vám bílky? Připravte z nich rychlý, jednoduchý a nadýchaný andělský koláč

Zbyly vám z vaření či pečení bílky a vám je líto je vyhodit? Pak vyzkoušejte skvělý dezert z bílků, který s pusinkami nemá nic společného. Na jeho přípravu navíc potřebujete jen pár surovin.

Pokud vám zbyly nějaké bílky, a vy nevíte, co s nimi, připravte si andělský koláč, který sice připomíná piškot, ale není v něm žádný tuk, jen našlehané bílky, cukr a mouka. Je tedy dokonale vzdušný a lehký. Zdobí se šlehačkou a ovocem.

Nebaví vás pusinky ani laskonky? Pak je právě andělský koláč pro vás to pravé. Má totiž úplně jinou strukturu. Nekřupe, nedrobí se a skvěle drží tvar. Uvnitř se pyšní krásnou bílou barvou, která klidně může dělat parádu na svatebním menu.

Možná byste si mysleli, že andělský koláč pochází z Francie, ale není to pravda. Je z Ameriky a poprvé byl upečen v 80. letech 19. století ve státě Missouri. Byl zveřejněn v kuchařce Boston Cooking School Cook v roce 1884. Okamžitě se stal populární a dodnes patří v USA k těm nejoblíbenějším.

Název andělský koláč má podle toho, že je tak lehký, že by ho mohli jíst i andělé. Zdroj: Shutterstock

Ideální je ozdobit ho šlehačkou a čerstvým ovocem

Většina lidí ho jí s jahodami. Název má podle toho, že je tak lehký, že by ho mohli jíst i andělé. Zajímavé je, že mezi Afroameričany se podává na pohřebních hostinách. Říká se tam totiž, že zesnulý žije v nebi s anděly. V Nizozemsku je zase populární na svatbách. Díky němu andělé požehnají novomanželům.

Pojďme si tedy andělský koláč připravit.

Budete potřebovat:

350 g krystalového cukru

133 g dortové mouky

1/4 lžičky soli

12 velkých bílků

1 a 1/2 lžičky vinného kamene

1 a 1/2 lžičky čistého vanilkového extraktu

moučkový cukr na posypání

šlehačku a ovoce na ozdobu

Nezapomeňte těsto pořádně vyšlehat

Troubu předehřejte na 160 °C. Cukr rozmixujte na jemný prášek. Jeden šálek odeberte na později. Zbytek nasypte do mixéru a přimíchejte mouku a sůl. Směs provzdušněte. Ve velké míse vyšlehejte bílky s vinným kamenem, stačí asi minutu. Pak přidejte hrnek cukru, co jste měli daný stranou. Následně musíte šlehat, dokud se nezačnou tvořit měkké špičky. To trvá asi pět minut. Pak přidejte vanilkový extrakt a znovu šlehejte.

Nezapomeňte těsto pořádně vyšlehat. Zdroj: Shutterstock

Moučnou směs přidejte opatrně a na třikrát. Těsto nalijte a rozetřete do formy, na tu lehce poklepejte, aby byl povrch hladký. Pečte v troubě asi tři čtvrtě hodiny. Po vyjmutí nechte koláč zcela vychladnout na drátěné mřížce. Musí být dnem nahoru. Poté vyklepněte a posypte moučkovým cukrem. Podávejte zdobený šlehačkou a čerstvým ovocem.

Zdroj: www.toprecepty.cz, www.fresh.iprima.cz, www.vareni.cz