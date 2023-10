Chcete, aby bylo vaše těsto po upečení vždy dostatečně nadýchané? V tom případě je dobré vědět nejen kolik dávat kypřicího prášku do těsta, ale i jak ho tam přidávat.

Pokud často pečete jistě využíváte i receptů, v nichž je často uvedena jedna ingredience, a tou je kypřící prášek do pečiva. Oproti přípravě kvásku vám poměrně urychlí čas přípravy těsta a zaručí vám i jeho nadýchanost a kyprost. Ovšem jen tehdy, když to s ním doopravdy umíte. Jak byste tedy měli kypřící prášek správně používat? Vyhnete se tak zbytečným přešlapům.

Kypřící prášek do pečiva

Známý sáček s bílým práškem vám dokonale poslouží k nadlehčení těsta, a to chemickou reakcí. Kypřící prášek obsahuje zpravidla dvojici účinných látek, kypřidlo a kypřicí kyselinu. Jejich vzájemnou reakcí pak vzniká kypřicí plyn, oxid uhličitý.

Jak vybrat kypřicí prášek do pečiva

Při nákupu byste měli věnovat dostatečnou pozornost konkrétnímu výběru. Zpravidla jsou k dostání dva základní druhy kypřicích prášků, které se od sebe liší použitou kypřicí kyselinou. Jeden je na bázi fosforečnanů a jedlé sody, základem druhého je jedlá soda a vinný kámen. Druhá varianta nezvyšuje příjem fosforu. Jeho nadměrné množství může vést k poškození ledvin. Rozdílnou složkou je v kypřících prášcích i nosící látka. Někde je obsažený škrob, jinde zase mouka, na níž mají nesnášenlivost celiaci.

Dobrý sluha, ale zlý pán

Kypřící prášek do pečiva má doma jistě každá hospodyně, ale ne vždy ho využíváme správně. Není to jen o tom sáček roztrhnout a celý obsah hlava nehlava vysypat do připravovaného těsta. Pokud to s jeho množstvím přeženete, může vám během pečení z formy vytéct, a křehké těsto se vám bude díky tomu nepříjemně drobit a nebude na chuť dobré, protože bude poněkud slané. Dejte si proto pozor, do jakého typu těsta kolik kypřicího prášku použijete.

Jaké je odpovídající množství?

Množství použitého kypřícího prášku se liší podle toho, jaké těsto budete zrovna připravovat. Jestliže se pustíte do těsta šlehaného, tak na 1 kg mouky přidejte maximálně 24 g kypřicího prášku. V případě těst tuhých, použijte na stejné množství mouky nejvýše 50 g kypřicího prášku a u těst litých pak nejvíce 12 g. Pokud se budete držet těchto zásad, budete s výslednou kvalitou těsta jistě spokojeni.

Jak správně kypřící prášek použít?

Stejně tak byste se neměli dopouštět další chyby, a to je nesprávné použití. Kypřicí prášek byste měli vždy nejdříve smíchat s moukou a případně cukrem, než ho smícháte se zbytkem těsta. Začne totiž reagovat hned, když k němu přidáte tekutinu. Pokud smícháte prášek s moukou, tekutině zabere čas, než se k prášku dostane.

