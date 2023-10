Připravte si domácí konfitovaný česnek. Recept na něj je jednoduchý a budete mít doma doslova luxusní lahůdku.

Milujete česnek a jeho nepřekonatelnou chuť plnou intenzivní vůně? Zkuste kromě jiných známých úprav a použití ten konfitovaný. Jedná se o dokonalou delikatesu, která může být přísadou mnoha jídel, ale jistě ji využijete i jen tak na krajíček chleba či čerstvě upečenou bagetu. Nemusíte za ní utrácet nemalé peníze v obchodě nebo restauracích, velice snadno si ji za pár kaček vyrobíte vlastnoručně v pohodlí domova.

Co to je konfitování

Jedná se o prastarou metodu konzervace, kdy docílíte nejen delší trvanlivosti dané suroviny, ale také jemné a bohaté chuti. Konfitovat můžete maso, ale i zeleninu či ovoce. Budete je upravovat pomalým vařením a následně uchováte ve vlastním tuku nebo oleji.

Právě on znemožní nežádoucí přístup vzduchu a nebezpečných bakterií, které by jinak mohly množit a vést ke zkažení dané suroviny. Pokud si takto připravíte česnek, budete mít doma po ruce přísadu do mnoha pokrmů, a to od pomazánek až po luxusní polévky a omáčky.

Konfitování je dílem Francouzů

O tom, že mají Francouzi mlsný jazýček, se ví dávno. A tato metoda, která se v současnosti užívá ve světě vyšší gastronomie, má své kořeny v tradiční francouzské kuchyni. Pojem „confit“ se vyvinul ze starofrancouzského slova „confire“, které znamená v kontextu vaření něco jako zachovat nebo naložit. V době, kdy ještě nebyly na světe lednice či chladící boxy, to byl výborný způsob k dlouhodobému uchování masa, tehdy hlavně husího a kachního.

Jak konfitovat česnek

Přestože proces konfitování vyžaduje nějaký čas, nedá moc práce a výsledek stojí za to. Takto zpracovaný česnek vám vydrží po dlouhou dobu v lednici i ve spíži. Nejprve si oloupejte jednotlivé stroužky, ovšem nechte na nich poslední tenkou vrstvu slupky.

Následně stroužky zalijte v hrnci olivovým olejem a zahřejte pod bod varu, tedy na 75 až 80 °C. Olej by se nikdy neměl začít vařit, proto teplotu raději hlídejte kuchyňským teploměrem. Potom dejte hrnec do předem vyhřáté trouby na 80 °C na zhruba 1 hodinu. Pokud chcete vynechat fázi zahřívání, prodlužte dobu v troubě asi o 30 minut.

Vychladnout a do skleniček

Vychladlý olej s česnekem nalijte do uzavíratelných skleniček. Každý kousek česneku by měl být v oleji dokonale ponořený. Pokud chcete, aby vám česnek vydržel co nejdéle, měly by být veškeré nástroje, které používáte, a sklenice i víčko sterilní. Nežádoucí bakterie tak nedostanou šanci, aby se vám konfitovaný česnek zkazil. Před použitím česnek jednoduše vyloupněte z tenké slupky, která mu také prodlužuje trvanlivost.

Přidejte bylinky

Dokonce si můžete připravit konfitovaný česnek, který je ochucený. Stačí do oleje přidat jen další ingredience. Výborně se hodí například máta, rozmarýn, tymián, bobkový list nebo chilli. Zajímavý nádech dodá i sušené ovoce.

