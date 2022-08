Chytré přírodní triky našich babiček, aby se nekazily džemy a zavařeniny

Domácí džem, chcete-li marmeláda, či zavařenina jsou prostě to nejlepší. Čerstvé ovoce ze zahrádky nebo ze samosběru si však zaslouží, abychom ho zpracovali bez chemie, zcela přirozeně, tak jak to dělaly naše babičky.

Ty dobře věděly, jak dlouho ovoce vařit, co do něj přidat, aby zhoustlo dle potřeby a mohlo se skladovat nějakou dobu ve spíži, sklepě či komoře. Neměly k dispozici žádné želírovací cukry a přípravky, jejichž použití je sice sázka na jistotu, ale jsou plné chemie. Té se v dnešní době snažíme vyhnout a vrátit se s postupy přípravy ovocných zavařenin k poctivé zdravé klasice.

Dnešní všeobecně doporučované přípravky změní ovocnou složku v pevný rosol, pokud to s nimi přeženeme nebo nemá ovoce ideální konzistenci a zralost, stane se z džemu kompaktní hmota připomínající spíše amarouny. Tyto produkty často i ovlivní výslednou chuť, nemluvě o palmovém oleji, který se do nich přidává jako zahušťovadlo. A používají se i další látky, zdraví ne zrovna prospěšné.

Krásně želíruje

Nejzdravější a nejdostupnější moderní variantou je návrat k pektinu. Krásně džem nebo marmeládu zahustí, přitom čistý pektin příznivě působí na naše zdraví, třeba zrychlí pohyb střev, pomůže snížovat hladinu špatného cholesterolu v krvi, je bezlaktózový a vhodný i pro vegany.

Co je vlastně pektin?

Látka, která se přirozeně vyskytuje v ovoci, a to zejména v nezralých plodech, nejvíce například v jablkách nebo rybízu. Jakmile se pektin ocitne v horkém a kyselém prostředí, s cukrem během vaření, začne želírovat. Čistý pektin z citrusů koupíte v obchodní síti, ale můžete si ho vyrobit i sami doma, stejně jako to dělaly naše babičky.

Pektin skvěle želíruje. Zdroj: Profimedia

Jak na domácí pektin?

Obstarejte si asi 1 kg jablek, měla by být nezralá, a povařte je i se slupkou a jádřinci asi v 350 ml vody zhruba tři čtvrtě hodiny. Vzniklou šťávu pak přeceďte, nalijte do sklenic a zavařte. Jakmile budete připravovat džem nebo marmeládu, třetinu ovoce z receptu nahraďte právě touto hmotou. Menší nevýhodou je to, že výsledná zavařenina bude mít mírně jablečnou chuť. Za zkoušku nic nedáte, jak se říká, a kdo ví, třeba vám takové džemy budou vyhovovat. Výrobu domácího pektinu z jablek můžete zhlédnout i v tomto videu:

Pektinový prášek

Pokud se rozhodnete přece jen dát přednost pektinovému prášku, prodává se většinou v obchodech se zdravou výživou a má mírně sladkou chuť. Kromě toho, že funguje jako zahušťovadlo, je i přírodním emulgátorem, pojidlem a stabilizátorem. Na výběr většinou bývá citrusový nebo jablečný pektin a pro přípravu džemu nebo marmelády je doporučené dávkování 10 g pektinu na 1 kg ovoce.

Pektinový prášek výslednou chuť džemu neovlivní. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.lidovky.cz, www.naturalek.cz