Přidejte tento plevel i do bramboráků. Fantastická chuť a přírodní čistič krve!

V kuchyni je pro svou chuť nenahraditelná, stejně jako pro své blahodárné účinky na naše zdraví. Přesto má většina z nás spojenou tuto žahavou krásku hlavně s velikonoční nádivkou a čajem. Při tom je to velká škoda. Kopřiva je jednou z nejlahodnějších a nejléčivějších bylinek, navíc je její využití v kuchyni mnohem všestrannější, než si myslíte.

Pro většinu zahrádkářů je kopřiva dvoudomá jen otravným a takřka nezničitelným plevelem a spoustu z nás odrazuje svými žahavými vlastnostmi. A to je škoda. Právě nyní má kopřiva ty nejlepší vlastnosti jak pro kuchyňské využití, tak ty léčivé. Nejchutnější a nejléčivější jsou totiž mladičké a křehoučké výhonky.

Kopřiva: Poklad z přírody

Kopřiva podle vědeckých studií ovlivňuje celou řadu zdravotních neduhů a pomáhá organismu při jejich léčení. Má močopudné účinky a příznivě působí na ledviny. Ovlivňuje citlivost na inzulin a je tedy velmi vhodná pro diabetiky 2. typu, zároveň podporuje funkci slinivky břišní. Látky obsažené v této zelené rostlince pomáhají čistit krev a jsou nápomocné i při onemocnění trávicí soustavy.

Kopřiva příznivě ovlivňuje i činnost jater a je velmi užitečná pro ženy, které se snaží otěhotnět. Její konzumace pozitivně ovlivňuje činnost vaječníků a napomáhá početí. Dokáže zatočit s projevy nachlazení a ulevovat od kašle. Síla kopřivy je opravdu velmi intenzivní a její kúru byste si proto neměli dopřát delší dobu než 21 dní v kuse. Chcete-li si ji nasbírat sami, vydejte se pro léčivou žahavku nejpozději do konce května, pak se v rostlině hromadí škodlivé dusíkaté látky.

Připravte si například kopřivovou polévku nabitou zdravím. Zdroj: Shutterstock

Pochutnejte si na ní

Většina lidí si na první dobrou vybaví kopřivu ve velikonoční nádivce, nebo jako léčivý čaj. Jenže bylinka má v kuchyni mnohem širší využití. Nasekanou najemno ji můžete směle použít všude tam, kam byste jinak dali petržel, pažitku nebo jinou oblíbenou zelenou bylinku. Uvařit z ní můžete i skvělou přílohu, když ji vyměníte za špenát.

Jak připravit lahodný poklad přírody k nedělnímu obědu, se podívejte ve videu:

Vývar z kopřiv, jež použijete místo špenátu k nedělní pečínce, rozhodně nevylévejte. Buď jej můžete naředit a popíjet jako lék, nebo jej použijte jako výluh na vlasy, na něž má kopřiva také blahodárné účinky.

Zelenou léčivku přidejte do nejrůznějších pokrmů, skvěle bude chutnat i v bramborácích. Zdroj: Shutterstock

Kopřivové hody

Nasekané lístky klidně přidejte do salátů, žahavost se ztrácí mechanickou úpravou, nikoliv tou tepelnou. Přidejte je do karlovarských knedlíků, bramboráků, ozvláštněte jimi míchaná vejce, nebo rovnou uvařte kopřivovou polévku. Aby si zachovala rostlinka co nejvíc benefitů, i při chystání polévky ji vařte zprudka a krátce, nebo ji zblanšírujte. Jako základ polévky můžete použít brambory, nebo ji doplňte jinou zelenou zeleninou, jako jsou brokolice nebo špenát. Naprostá lahoda na talíři je kopřivová pomazánka. Hotová bleskem a s čerstvým chlebem geniální záležitost. Kopřivu nasekanou najemno smíchejte s kozím sýrem, přidejte prolisovaný česnek a osolte dle chuti.

