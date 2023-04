Kopřivová polévka je zázračný čistič krve: Babička ji uměla skvěle ochutit!

Využijte síly mladých jarních kopřiv a uvařte si výbornou polévku. Dodá vám vitalitu, vyčistí orgány, ve kterých se nahromadily toxiny. Pročistí krev, dodá vitamíny a důležité minerály. Vařila vám tuto pochoutku vaše babička? Pojďme si připomenout recept, možná si kopřivovou polévku přidáte do svého jídelníčku.

Léčivé účinky kopřiv

Na jaře se při každé vycházce vyplatí mít s sebou košík, nůžky a rukavice. Pokaždé si můžete domů donést jarní bylinky, které zpracujete v kuchyni.

Na co všechno můžete kopřivu využít, se podívejte v tomto videu z YouTube kanálu Zahrada pro radost:

Určitě nevynechejte kopřivu. Po zimě váš unavený organismus plný odpadních látek volá o pomoc. Kopřiva je tou pravou a silnou bylinou, která vám pomůže. Podle vědců bsahuje minerální látky - železo na krvetvorbu, draslík a mangan na správnou funkci srdce, jód na štítnou žlázu. Fosfor, křemík a vápník jsou důležité pro kosti a tvorbu kostní dřeně, ale i na pojivové tkáně. Síra, která podporuje tvorbu kolagenu, zpomaluje stárnutí a tvorbu vrásek, chrání vlasové folikuly. Tím zpomaluje vypadávání vlasů a podílí se na obnově chrupavek.

Důležité jsou vitamíny C, A, B, K, které stimulují imunitní systém, ale i psychické zdraví. Z dalších prospěšných látek je rutin, který chrání a zpevňuje stěny cév.

Kopřiva je močopudná. Používá se na pročištění ledvin, močového ústrojí a jater. Doplní přírodní cestou důležité látky a tím podpoří zdraví celého organismu.

Kopřiva je téměř zázračná léčivá bylina. Zdroj: profimedia.cz

Kopřiva v kuchyni

Kopřiva má široké uplatnění v gastronomii. Je možné ji přidat do pomazánek, salátů, využití najde při pečení nádivek, je výbornou náhradou špenátových listů. Najemno nakrájené kopřivy použijte v pokrmech, které běžně doplňujete bylinkami. Zkuste nasekané kopřivy přidat ke kapání do vývaru. Hodí se do limonád a pochopitelně k přípravě detoxikačních čajů. I do ovocného nebo zeleninového smoothie přidejte pár mladých kopřiv.

Nejlepší kopřivová polévka

Zkuste ji! Budete potřebovat tři hrsti vrcholů z mladých kopřiv, dvě brambory, olej, cibuli, smetanu, zeleninový vývar. Na dochucení sůl, pepř. Nejprve si udělejte základ polévky. Na oleji zpěníte jednu velkou cibuli, k ní přidáte na kostky nakrájené brambory. Chvíli osmahnete, přisypete nakrájené kopřivy. Pár minut podusíte, zalejete zeleninovým vývarem, osolíte a povaříte patnáct minut. Poté ponorným mixérem vše dohladka rozmixujete do krémové konzistence. Polévku není třeba zahušťovat, o to se postaraly brambory v základu. Dosolte, opepřete a můžete podávat. Pro zjemnění chutí při servírování na talíř přilejte trochu smetany.

Čím kopřivovou polévku ještě dochutit a doplnit

Do krémové kopřivové polévky přidejte rozetřený česnek. Ten můžete dát také do základu polévky hned na začátku vaření. Svěží chuti docílíte přikápnutím citronové šťávy. K polévce se hodí chlebové krutony s trochou restované cibulky. Krutony můžete nahradit opečeným toustovým chlebem zapečeným se sýrem. Kdo se neobejde bez masa, jistě nepohrdne lžící křupavé slaniny. Pokud nepoužijete smetanu, určitě dejte doprostřed porce malý oříšek másla. Máslo polévku zjemní, dodá plnou chuť a navíc podpoří vstřebávání některých vitamínů, které jsou rozpustné v tucích.

Na polévce z jarních kopřiv si skutečně pochutnáte! Zdroj: Shutterstock

Zamrazte si kopřivový krém

Abyste si polévku mohli vařit i mimo sezonu sběru kopřiv, která končí v polovině května, udělejte si zásoby kopřivového krému.

Ve větším hrnci vařte vodu. Do horké lázně na chvíli ponořte čisté vrcholky kopřiv. Po jejich spaření vyndejte z vody a rozmixujte do hladké konzistence. Vychladlé naplníte do potravinových krabiček, které jsou určeny k použití do mrazáků a zamrazíte. Z krému si uvaříte nejen dobrou polévku, ale použijete i na způsob špenátu nebo přidejte do smoothie. Věřte, že mít po ruce takovou zásobu zdravé suroviny se vždy vyplatí.

Kdy a kde trhat kopřivu

Je velice důležité, kde a kdy si kopřivy natrháte ke konzumaci. Tato rostlina roste téměř všude. Vyberte čistá místa, která nejsou kontaminována chemickými látkami. Rozhodně se vyhněte kopřivám, které rostou podél silnic a u polí. Stejně tak kopřivám, které mají bujný vzrůst. Takové rostliny obsahují škodlivé dusičnany. Nejlepším místem bývají lesní cesty. Anebo si v koutě zahrady založte kopřivový záhon. Tak budete mít jistotu zaručené kvality a zdraví kopřiv.

Tato bylina se sbírá od brzkého jara do poloviny května. Jakmile začnou kopřivy kvést, obsahují mnoho dusíkatých látek. Pozdější sběr na přelomu září a října je také možný.

Zdroje: spektrumzdravi.cz, ncbi.nlm.nih.gov,