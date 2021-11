Koprovka: Nejlepší, nejrychlejší, nejlevnější. Tuhle budete dělat pořád

Do české kuchyně neodmyslitelně patří různé omáčky, na které jsme jako národ nesmírně hrdí. Přípravy některých z nich jsou ovšem poněkud náročnější a ne každý si s nimi umí v kuchyni poradit. Naštěstí taková koprová omáčka, lidově „koprovka”, je nesmírně rychle hotová, skvěle chutná a navíc je i neuvěřitelně snadná. Pokud jste z její přípravy měli doteď obavy, tak jste ještě nezkoušeli ten nejjednodušší recept!

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, fresh.iprima.cz, vareni.cz

Rajská omáčka, křenová omáčka, houbová omáčka anebo koprovka. Českou kuchyni bez omáček si snad nikdo nedokáže ani představit. Existuje jich takřka nepřeberné množství, na poslední zmíněnou koprovou omáčku se však v průběhu let pomalu zapomíná, což je neuvěřitelná škoda. Tato omáčka totiž ze všech variant patří k těm nejsnazším a narozdíl od ostatních, které se hojně podávají s kouskem hovězího, si na talíři bohatě vystačí s natvrdo vařeným vajíčkem. A to z ní dělá vlastně jeden z nejjednodušších a nejlevnějších pokrmů vůbec!

Koprová omáčka s vejcem

I ke koprové omáčce lze podávat plátek vařeného hovězího masa, kdo si chce ale zásadně ušetřit čas, rozhodně sáhne po klasickém vajíčku natvrdo. Omáčku jím nijak nedegradujete a mnohým dokonce vejce ke koprovce vyhovuje podstatně více než maso. Stěžejní je ale pochopitelně správná chuť omáčky. Základem, jak již název napovídá, je kopr. Poté také smetana a hovězí vývar, případně kvalitnější bujón. Při vaření koprové omáčky lze použít jak smetanu zakysanou, smetanu na vaření, tak i smetanu ke šlehání. Poslední zmíněná se však díky svému obsahu tuku a jemnosti hodí na přípravu této české klasiky dost možná nejvíce.

Koprová omáčka se podává s kouskem hovězího, vystačíte si ale i s obyčejným vařeným vejcem. Zdroj: Shutterstock

Svařený ocet

A koprovku snad ani není možné si představit bez trošky octu, který jí dodá lehkou kyselost. Ještě předtím, než do omáčky ocet nalijete, vyzkoušejte jeden trik. Mnohem lepší chuť má totiž ocet svařený, který se v průběhu vaření zbaví i několika čpavých látek a nebude tolik agresivní. Příprava svařeného octa je jednoduchá. Postačí nalít do menšího kastrůlku asi 100 ml octa, přivést k varu a nechat chvíli probublávat. Zkuste pak takovým octem dochutit koprovou omáčku a rozhodně uvidíte rozdíl! A nezapomeňte, ocet se vždy přidává až v úplném závěru vaření při dochucování. Společný pobyt v jednom hrnci smetany a octa po čase může způsobit, že se začne smetana srážet.

Vejce natvrdo

A jak již bylo zmíněno, hovězí maso u koprové omáčky perfektně nahradí vařené vejce. Pokud stále poněkud tápete nad tím, jak vlastně správně vejce natvrdo připravit, držte se několika málo kroků. Připravte si dostatečně velký hrnec a naplňte jej vodou tak, aby byla všechna vejce během vaření potopena pod hladinou. Samotnou vodu v hrnci bez vajec mírně osolíme a přivedeme ji k varu. Vejce si na širším konci jemně propíchneme jehlou, aby nepopraskala, a když voda začne vřít, vejce do ní opatrně vložíme. Vejce pak vaříme podle velikosti 8 až 10 minut a následně je rychle zchladíme pod studenou vodou. Poté je oloupeme a podáváme.

Úžasná a rychlá koprová omáčka

Koprová omáčka chutná skvěla s bramborami a vejcem. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

50 g másla

60 g hladké mouky

1 litr hovězího vývaru (případně bujón)

200 ml smetany ke šlehání

1 hrst čerstvého kopru (anebo sterilovaného)

sůl

pepř

ocet

cukr

Postup:

Ve větším hrnci rozpustíme máslo a poté jej zasypeme moukou. Chvílí mícháme a necháme vzniknout světlou jíšku. Následně do hrnce přilijeme 100 ml vývaru, dobře mícháme tak, aby nám vznikla kaše bez hrudek. Poté přidáme dalších 100 ml vývaru a postup opakujeme, dokud v hrnci neskončí všechen vývar. Osolíme, opepříme a přivedeme k varu. Na mírném ohni takto omáčku vaříme asi 30 minut.

Následně si do připraveného základu přilijeme smetanu, opět přivedeme k varu a vše asi dvě minuty provaříme. Odstavíme hrnec z plotny a přidáme do omáčky hrst čerstvého kopru. Pokud se vám nepodařilo sehnat čerstvý kopr, můžete pracovat se sterilovaným. Mějte však na paměti, že sterilovaný kopr je třeba před přidáním do omáčky propláchnout. I tak se v něm ale udrží trochu kyselosti z octového nálevu, a tak ve finále nebude třeba omáčku tolik dochucovat octem.

Po přidání kopru již omáčku nevařte. Jen dobře promíchejte, dochuťte octem a cukrem. Na závěr můžete přidat ještě kousek másla na zjemnění. A je hotovo! Koprovou omáčku podávejte s vařeným bramborem a vejcem natvrdo.