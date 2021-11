Kořeněná medovina: Jak ji vyrobit doma a které chutě jsou nejlahodnější?

Blíží se adventní čas a Vánoce. Připravte se na příjemné chvíle u rodinného krbu, kdy budete třeba péct cukroví, připravovat dárky pro své nejmilejší a dekorovat svůj byt. Hned vám vše půjde lépe od ruky, když se oblažíte chutným a lahodným nápojem. Vyrobte si domácí kořeněnou medovinu. U našich předků měla tradici a posilující medovinu popíjeli pravidelně.

Medovina je jedním z nejstarších alkoholických nápojů vyráběných člověkem. Počátky výroby kvašených nápojů s medem sahají až desítky tisíc let zpět. Často se jí říká včelovina a byla známá jako vzácný nápoj bohů. Bývala podávána jako nápoj zvláštních příležitostí a pro obyčejné a chudé lidi nebyla často dostupná. Staletí byla také považována za nápoj lásky.

Timing je relativní

Je mnoho technologických postupů, jak vyrobit medovinu, a mnohokrát je potřeba dát medovině správný čas, aby se správně rozvinula její chuť. Může to být nejen několik měsíců, ale i roků. Takto dlouhou dobu vyžaduje například medovina šumivá. Že do Vánoc tolik času není? To je pravda, a proto pro vás máme tip, abyste nemuseli čekat tak dlouho.

Do připraveného čistého demižonku nalijte 1 šálek vychlazeného silného černého čaje a čerstvě vymačkanou šťávu z 1 pomeranče. Zdroj: profimedia.cz

Medovina bez dlouhého čekání

Půjde o výrobu medového vína, při němž použijete menší množství medu, než je při výrobě klasické medoviny potřeba. Tím pádem nebude trvat fermentace tak dlouho, protože bude kvasit méně cukru a zhruba za měsíc bude váš lahodný nápoj připravený. Dosáhnete tím také menšího poměru obsahu alkoholu, takže se nemusíte obávat, že by vás pár panáčků této medoviny naprosto omámilo. Naopak budete si moci vychutnat medovinu plné chuti. A další výhoda? Oproti tradičním medovinám s vyšším obsahem alkoholu je ta rychle vyrobená určena i k okamžité spotřebě. Takže budete bezvadně vyzbrojeni na nečekané návštěvy a večírky během celých vánočních svátků.

Co budete potřebovat

Opět další výhoda! K samotné výrobě nebudete muset pořizovat žádnou luxusní a náročnou výbavu. Takže žádné stáčecí zařízení a další složitá výbavička. Jediné, co budete potřebovat je hrnec, vařečka, trychtýř, sítko, kvasnou vzduchovou zátku a vhodnou uzavíratelnou skleněnou nádobu, v lepším případě demižonek. Protože nebudete medovinu stáčet do lahví, ale rovnou nalévat do skleniček, jste ušetřeni i shánění hadiček a věcí na stáčení.

Ingredience, které medovinu vytuní

Samozřejmě základem bude med, ten od domácích včelařů je vždy nejlepší. Pokud je pro vás nedostupný, netrapte se, protože skvělou medovinu můžete vykouzlit i z toho koupeného. A protože k vánoční pohodě patří i vůně, budete potřebovat některé druhy koření, které dodají vaší medovině to správné aroma. Určitě je máte doma po ruce, ale ani fantazii se meze nekladou. Můžete si vytvořit svou vlastní kořeněnou směs, budete originální. Stačí jen smíchat koření v misce, lehce jej podrtit a máte hotovo.

Náš tip na kořenící směs: 1 tyčinka skořice, 4 kuličky nového koření, 2 hvězdičky anýzu, 3 hřebíčky, 1 plátek kandovaného zázvoru, 1 až 2 plátky oloupaného čerstvého zázvoru, 3 kuličky jalovce, 5 kuliček pepře a 1 celý nastrouhaný muškátový oříšek.

Jde se vařit kořeněná medovina

Do velkého hrnce nalijte 4 litry vody a smíchejte společně s 1 kilogramem medu. Přiveďte pomalu postupně směs k varu a poté přidejte 1 velký čajový šálek kořenící směsi. Vše dobře promíchejte a vařte asi tak 45 - 60 minut. Čím déle se bude směs vařit, tím silnější bude aroma z koření. Vzniklé pěny na povrchu se neobávejte. Po uplynutí stanovené doby vzniklou pěnu odstraňte a vyjměte vylouhované koření. Jestliže vám zbydou ve směsi drobné kousky koření, nic se neděje, protože se zachytí v sítku během cezení. Nyní nechte medovinu vychladnout na pokojovou teplotu a vhoďte do ní pro lepší chuť hrstku rozinek. Mezitím si nalejte do připraveného čistého demižonku 1 šálek vychlazeného silného černého čaje a čerstvě vymačkanou šťávu z 1 pomeranče. Jakmile dosáhne voda svařená s medem náležité teploty, přidejte do demižonu 1 balíček rozmačkaného droždí a vše řádně promíchejte. Potom pomocí trychtýře nalijte kořeněnou medovou vodu do demižonu, který by měl být plný až k hrdlu. Pokud se vám směsi nedostává, dolijte převařenou vodou pokojové teploty a zazátkujte gumovou zátkou. Poté už jen nasaďte kvasnou vzduchovou zátku a demižon postavte na teplé a tmavé místo, kde bude kvasit.

Medovina je skvělá i jako hřejivý zimní nápoj. Zdroj: profimedia.cz

Kdy si můžete na medovině pochutnat?

Zhruba po měsíci bude vámi vyrobený nápoj hotov. Nic neodkládejte a popíjejte, protože je určen k rychlé spotřebě. Takto rychle vyrobená medovina bude jen nepatrně alkoholická s trochou šumivých bublinek. Je prostě trošku odlišná od klasické a dlouho zrající medoviny. Bublinky však můžete lehce odstranit tak, že budete nápoj z demižonku nalévat do skleničky velmi pomalu. Řešením je i to, že přelijete obsah celého demižonu do jiného, popřípadě do jednotlivých lahví, které umístíte do lednice. Chlad zpomalí kvašení a téměř ho zastaví. Jen každý den u každé láhve lehce uvolněte víčko, aby unikl přebytečný oxid uhličitý, který se bude v medovině tvořit. Pak už nezbývá nic jiného, než medovinu dostatečně rychle spotřebovat a užít si její báječné chuti.

Staňte se alchymistou

Patříte mezi milovníky experimentování s chutí? Máme pro vás další tip! Každou připravenou sklenici takto vyrobené domácí medoviny můžete ještě dále dochutit a dodat tak nápoji větší šmrnc. Přidejte trochu whisky, brandy či rumu. A klidně si můžete medovinu i ohřát, protože je skvělá i jako hřejivý zimní nápoj.

