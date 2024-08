Koření obohacuje pokrmy o nezaměnitelné chutě a vůně, které dokáží povznést i ten nejjednodušší recept. Jedním z tajemství, jak dostat z koření opravdové maximum, je naložení bylinek do extra panenského olivového oleje. Vyzkoušejte tuto snadnou výrobu domácího ochuceného oleje, který si zamilujete!

Rádi vaříte s čerstvými bylinkami, jejichž aroma je mnohem silnější než u těch sušených? Co byste ale řekli na to, že z nich můžete dostat ještě mnohem víc!

Přidáním koření a čerstvých bylinek do olivového oleje totiž dokážete vytvořit luxusní produkt, jehož chutě si navíc můžete různě nakombinovat dle libosti. Kromě silnějšího aroma však olej získá také vysoké množství léčivých látek, které jsou v bylinkách obsaženy.

Vyrobte si unikátní kořeněný olivový olej podle jednoduchého video receptu na YouTube, na kanálu Balanced Wellness with Beth:

Zdroj: Youtube

Použití kvalitních surovin

Použití co nejkvalitnějších surovin je zásadní pro výrobu prvotřídního ochuceného oleje. Extra panenský olivový olej by měl mít jemnou a vyváženou chuť, která nebude příliš přebíjet ostatní ingredience. Stejně důležité je i použití čerstvě sklizených bylinek. Nekvalitní nebo staré suroviny mohou výsledný olej znehodnotit a způsobit, že jeho chuť nebude tak výrazná a příjemná, jak by mohla být.

close info KLphotographer / Shutterstock zoom_in K výrobě ochuceného oleje můžete použít jakýkoliv druh oleje, nejlepší je však extra panenský olivový olej.

Česnekovo-rozmarýnový olej

Na výrobu česnekovo-rozmarýnového oleje si připravte 250 ml extra panenského olivového oleje, tři stroužky česneku a dvě větvičky rozmarýnu. Česnek oloupejte a lehce rozmačkejte, aby uvolnil své aroma.

Vložte ho spolu s pečlivě opláchnutým rozmarýnem do sterilní sklenice, zalijte olivovým olejem a dobře uzavřete. Sklenici poté nechte macerovat na tmavém místě dva týdny. Následně olej sceďte a uchovejte v čisté sklenici. Tento olej se skvěle hodí k pečenému masu, grilované zelenině nebo do salátů.

Bazalkový olej

Pro tento svěží a aromatický olej budete potřebovat 250 ml extra panenského olivového oleje a svazek čerstvé bazalky. Tu nejprve důkladně omyjte a osušte. Listy bazalky lehce pomačkejte a vložte do sterilní sklenice.

Poté je zalijte olivovým olejem tak, aby byly všechny lístky úplně ponořené. Uzavřenou sklenici s olejem nechte macerovat alespoň 10 dní na tmavém a chladném místě. Po uplynutí této doby olej sceďte přes jemné sítko do čisté sklenice. Bazalkový olej je výborný do salátů, těstovin nebo jako doplněk k pečeným rybám a kuřecímu masu.

close info Shutterstock zoom_in Domácí ochucené oleje spotřebujte do 3 měsíců od výroby.

Bylinkovo-citronový olej

Na bylinkovo-citronový olej si přichystejte 250 ml extra panenského olivového oleje, citron v bio kvalitě a po jedné větvičce tymián, oregano a bazalku. Nejdříve citron důkladně omyjte a nastrouhejte kůru bez bílé části.

Potom ji vložte společně s opláchnutými bylinkami do sklenice, zalijte vše olejem a uzavřete. Nechte macerovat dva týdny na tmavém místě, načež poté olej sceďte a přelijte do čisté sklenice. Tento olej je ideální do salátů, marinád nebo k pečené rybě.

Správné skladování oleje

Ochucený olej by měl být skladován v tmavých skleněných lahvích, které ho ochrání před světlem, jež může způsobit oxidaci a ztrátu chutí. Ideální je skladovat olej na chladném místě, třeba ve sklepě či lednici. Důležité je také zajistit, aby olej nebyl vystaven přímému slunečnímu světlu a velkým teplotním výkyvům, které by mohly negativně ovlivnit jeho kvalitu a trvanlivost.

Zdroje: sitiaonline.com, domacikuchyne.cz, ekokoza.cz