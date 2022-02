Nejsnazší základní korpus na dort: Tento je levný, vynikající a zvládne ho každý

Pokud chcete péct dort, vsaďte na piškotový korpus, který je velmi oblíbený. Je totiž jednoduchý, levný a zvládnou ho upéct i úplní začátečníci. Navíc vypadá velmi efektně, takže budete považováni za mistra cukráře.

Nadýchaný korpus je základem chutného dortu a tím piškotovým se zavděčíte všem. Myslete však na to, že nesmí být suchý. Dusivé dorty nemá nikdo rád!

Pokud chcete docílit toho, aby byl korpus opravdu vláčný, přidejte do těsta tuk. Korpus je velmi snadný, zvládne ho i úplný začátečník, který má kuchyňskou váhu a ruční šlehač.

Plech nikdy nevymazávejte po stranách, ale jen dno. Jedině tak bude korpus vysoký a nadýchaný. Také tím docílíte toho, aby v horku v troubě neklesl. Při pečení neotvírejte dvířka trouby, změnou teploty mají těsta také tendenci padat. Poprvé nakoukněte dovnitř, až bude korpus růžový.

Dávejte pozor, aby byla vajíčka čerstvá. Zdroj: iva / Shutterstock

Snadný a nadýchaný piškot

K přípravě korpusu budete potřebovat 200 g polohrubé mouky, 200 g cukru moučky, 10 lžic oleje, 4 vejce, 10 lžic vlažné vody a 1/2 prášku do pečiva.

Vyšlehejte si žloutky do husté pěny. Přilijte olej, vodu a přisypte mouku smíchanou s práčkem do pečiva. Nakonec lehce vmíchejte sníh z bílků. Dortovou formu nezapomeňte důkladně vymazat, ale jak jsme si již řekli, pouze dno. Následně vysypte hrubou moukou. Těsto nalijte do formy a pečte při teplotě 180 °C dozlatova. Nechte vychladnout a až pak korpus vyndejte z formy.

Po upečení nechte korpus vychladnout a až pak ho vyndejte z formy. Zdroj: Shutterstock

Piškot namazejte marmeládou nebo krémem

Hotový piškotový korpus rozkrojte na dvě půlky, potřete marméládou nebo naplňte krémem a znovu přiklopte. Také ho samozřejmě můžete potáhnout marcipánem nebo cukrářskou hmotou. Na piškotový dort samozřejmě patří i šlehačka a ovoce.

