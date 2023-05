Korpusy na košíčky nekupujte! Stačí na to snadný trik se skleničkou. Podívejte

Přestože se příprava korpusu na ovocné košíčky může zdát neuvěřitelně pracná, je tomu přesně naopak. A dokonce k ní nepotřebujete ani formičky. Zkuste trik s pečicím papírem a žáruvzdornými skleničkami!

Zdroje: YouTube.com, nejrecept.cz, recepty.cz

Snad kdokoliv, kdo se pustí do přípravy ovocných košíčků, sází raději na korpus zakoupený v obchodě. A není se čemu divit. Není s tím žádná práce a jednotlivé košíčky stačí jen naplnit krémem a ozdobit ovocem. Už ale jen málokdo ví, že si košíčky můžete upéct poctivě doma a nemusíte za ně utrácet nemalé částky v supermarketu. A dokonce to zvládnete i bez formiček.

Košíčky se běžně pečou ve speciálních formičkách. Zdroj: NoirChocolate / Shutterstock.com

Domácí košíčky bez formiček

Práce s formičkami je poměrně složitá. Nejenže se do každé z nich musí pečlivě namačkat určité množství těsta, ale také hrozí, že po upečení nepůjdou košíčky z formiček vyklopit, rozlámou se a veškeré snažení přijde vniveč.

Košíčky můžete naplnit různě. Zdroj: Shutterstock

Naštěstí je ale možné linecké košíčky upéct i bez formiček. Stačí si podle receptu připravit těsto a nachystat si žáruvzdorné skleničky. Ty otočte dnem vzhůru, potřete je zlehka změklým máslem a omotejte je pečicím papírem. Následně si z těsta vykrojte dostatečně velká kolečka, která pokládejte na jednotlivé skleničky. Okraje těsta zmáčkněte tak, aby vznikl tvar košíčku.

Přesný postup, jak upéct košíčky s pomocí sklenic, najdete ve videu:

Ovocné košíčky s vanilkovým krémem

Příprava domácích košíčků je bez formiček opravdu hračka. Těsto je rychle hotové i upečené, a pak už jen stačí košíčky naplnit různým ovocem a krémem. Skvěle se do košíčků hodí vanilkový krém.

Když linecké těsto nahradíte těstem listovým, můžete košíčky naplnit i naslano. Zdroj: Shutterstock

Linecké těsto

Ze 420 gramů hladké mouky, 140 gramů moučkového cukru, 280 gramů másla a 4 žloutků vypracujte hladké pevné těsto. Můžete do něj přidat ještě kůru z 1/2 citronu, aby těsto krásně vonělo. Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte jej do chladničky alespoň na 2 hodiny. V ideálním případě přes noc.

Vychlazené těsto rozválejte na lehce pomoučené pracovní ploše a vykrajujte z něj dostatečně velká kolečka. Pomocníkem vám může být například menší miska. Těsto pak nasaďte na skleničky, jak je vyobrazeno ve videu, a košíčky pečte při teplotě 180 stupňů Celsia zhruba 15 minut. Hotové košíčky nechte vychladnout a sundejte je ze sklenic.

Vanilkový krém

Na vanilkový krém si nejdříve uvařte vanilkový pudink ze 300 mililitrů mléka, 1 vanilkového pudinkového prášku a 1 balíčku vanilkového cukru. Pudink nechte zcela vychladnout.

V čisté nádobě vyšlehejte do pěny 250 gramů másla a 50 gramů moučkového cukru. Do pěny pomalu zašlehejte hotový pudink a vanilkový krém je na světě. S pomocí cukrářského sáčku nastříkejte krém do košíčků a pak už je jen zdobte oblíbeným ovocem. Skvělé jsou jahody, maliny, borůvky, ale i kiwi či mango. V úplném závěru košíčky polijte dortovým želé, díky kterému ovoce neoschne.