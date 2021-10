Krájení cibule bez slz: Chytrý a úplně jednoduchý trik. Stačí část odříznout

Čím to je, že se krájení cibule neobejde bez nepříjemného pálení v očích? Poradíme vám, jak nakrájet cibuli, aniž byste u toho museli slzet. A nebojte se, není to trik s potápěčskou maskou, ani nic podobného. Prý stačí cibuli jen správě nakrájet.

Scalfani krájí cibuli bez pláče

Šéfkuchař Jack Scalfani ve své kuchařské show na sociálních médiích vzbuzuje zájem i opovržení. Jeho kulinářské schopnosti a sdílená videa jsou sice populární, ale bohužel jako člověk dokázal šokovat nevhodným chováním, urážkami i agresivitou. To ale nic nemění na tom, že světu také ukázal, jakým způsobem krájí cibuli profíci, tak aby se vyhnuli slzám. Není to vlastně žádný trik. Podle Scalfaniho je to jediný správný způsob, jak krájet cibuli.

Obzvlášť čerstvě sklizená cibule nás při krájení může potrápit. Zdroj: eldar nurkovic / Shutterstock.com

Slzy k cibuli patří

Cibule je známá svojí štiplavostí. Je to její způsob, a nutno uznat že účinný, jak čelit škůdcům. Chemická látka propanthial s-oxid se po nakrojení cibule uvolňuje a rychle a účinně se šíří do okolí. Není s podivem, že naše oči okamžitě reagují na agresivní látku a snaží se ji zbavit slzami.

Jak krájet cibuli bez pláče

Jak krájí Scalfani cibuli, aby si nevyplakal oči? Otočí ji kořeny nahoru a nožem vykrojí kužel, aby se tak zbavil právě kořenové části, která obsahuje nejvíce těkavých látek. Pak rozřízne cibuli napůl z vrchu dolů a nakrájí ji, tak jak se to obyčejně dělá i v českých domácnostech. Nutno dodat, že Scalfani vykrojí poměrně velký kužel, který celý vyhodí. Zbaví se tak ovšem skoro třetiny cibule. Nápad dobrý, výsledky možná také, ale pro šetřivé kuchaře to nebude.

Různé druhy cibule obsahují různá množství těkavého propanthial s-oxidu. Zdroj: ORLIO / Shutterstock.com

Není cibule jako cibule

Zlobí vás pláč natolik, že se vyhýbáte cibuli? Zkuste šalotku nebo červenou cibuli. I když chutnají trošku jinak, brzy si zvyknete a bude to bez slz. Ne všechny cibule jsou tak agresivní, jako ta nejběžnější.

